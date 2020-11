The Mandalorian 2: Katee Sackhoff ringrazia i suoi fan dopo il suo debutto come Bo-Katan

Dopo il suo debutto nel terzo episodio di The Mandalorian 2, l'attrice Katee Sackhoff ha ringraziato tramite i social tutti i fan entusiasti per la sua interpretazione di Bo-Katan.

Nel nuovo episodio di The Mandalorian 2, reso disponibile su Disney+ questa settimana, ha fatto il suo debutto il personaggio di Bo-Katan interpretato da Katee Sackhoff, che ha ringraziato tutti i fan per il calore con cui la sua nuova interpretazione è stata accolta.

Katee Sackhoff, che aveva aveva già doppiato il personaggio di Bo-Katan nella serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni, ha infatti espresso la sua immensa gratitudine per come la puntata è stata accolta dal pubblico, condividendo un tweet molto dolce:

"Sono sbalordita e sopraffatta da questa esperienza. Tutto è iniziato molto tempo fa in una galassia lontana, molto lontana e sono così eccitata da come è stata accolta la mia ragazza Bo-Katan. Spero che la amiate tutti quanto me."

L'entusiasmo dell'attrice è del tutto comprensibile, non capita certo tutti i giorni di poter partecipare a un progetto così ambizioso che fa parte della famiglia di Star Wars. Inoltre deve essere molto bello quando il pubblico apprezza il tuo personaggio, nonostante lo scetticismo iniziale.

The Mandalorian 2: perché il terzo episodio è importante per la saga e il progetto Star Wars

The Mandalorian 2x03: Mando e Baby Yoda in cabina di comando

Per chi non fosse ben informato, il personaggio interpretato da Katee Sackhoff in The Mandalorian 2, Bo-Katan Kryze, è una delle figure più importanti della cultura mandaloriana. La sua apparizione in questa seconda stagione, quindi, ha un grande valore, perché vuol dire che lo show vuole scavare molto più a fondo nella società mandaloriana. Bo-Katan è infatti l'ultima discendente del clan Kryze, nonché una dei mandaloriani scampati alla Purga di Mandalore. Sorella della duchessa Satine Kryze, leader dei nuovi Mandaloriani, Bo-Katan ha sempre avuto un atteggiamento opposto a quello della pacifista sorella, infatti secondo il suo pensiero non bisognava rinnegare il passato guerriero della gente di Mandalore.

In questo episodio di The Mandalorian 2, diretto da Bryce Dallas Howard, Bo-Katan fornisce a Mando informazioni molto importanti e probabilmente, anche se i due poi si sono separati, riuscirà a tornare in qualche altro episodio.