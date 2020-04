The Mandalorian 2: Giancarlo Esposito anticipa qualche dettaglio su Moff Gideon

Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon in The Mandalorian, ha svelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio che tornerà nella seconda stagione della serie spin off di Star Wars.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Giancarlo Esposito è un attore molto amato dai fan delle serie tv americane, soprattutto per il ruolo di Gus Fring nella serie Breaking Bad. In The Mandalorian è apparso nelle ultime due puntate della prima stagione nei panni di Moff Gideon, soldato imperiale prima della caduta dell'Impero, un uomo che usa tutto ciò che ha appreso per salire di livello ed ha un certo senso dell'ordine. Può essere molto crudele e non tollerare gli stupidi. L'attore, durante una recente intervista con Variety, ha diffuso nuovi dettagli sul personaggio che tornerà nella seconda stagione:

"Moff è molto diverso da Gus Fring. Brandisce la sua spada oscura. Fa il suo sporco lavoro ed è certamente disposto a farlo. È molto più instabile, è molto più un guerriero e questo potrebbe dirci alcune cose su di lui nella prossima stagione."

Un personaggio quindi ambiguo, che i fan di The Mandalorian ancora non hanno inquadrato anche se sperano di saperne di più a novembre, quando la nuova stagione approderà sulla piattaforma streaming Disney+.

Giancarlo Esposito ha poi continuato raccontando qualche episodio accaduto sul set con la sua spada laser: "Penso di aver rotto almeno tre spade, ma i ragazzi sul set mi amano lo stesso e si divertono dicendomi 'Sai ne abbiamo solo un'altra'"