The Mandalorian, Giancarlo Esposito: “Il Darksaber sarà molto importante nella stagione 2”

Lo spietato Moff Gideon

Giancarlo Esposito ha parlato dell'importanza che avrà il Darksaber nella seconda stagione di The Mandalorian. L'attore, che per il ruolo di Moff Gideon ha ricevuto una nomination all'Emmy come miglior ospite in una serie drammatica, ha parlato con Deadline di ciò che possiamo aspettarci dai nuovi episodi alla luce del finale della prima annata, dove Gideon maneggia appunto un Darksaber, un'arma molto importante nel canone di Star Wars come ben sa chi ha visto le serie animate.

Queste le parole di Esposito: "Vedrete di più il Darksaber, ci sarà la spiegazione di quest'arma antica in un mondo nuovo. Da dove viene? Chi l'ha riattivata? È un elemento cruciale della seconda stagione, e del passato di Moff Gideon."

Disney Gallery: The Mandalorian, la recensione: Un prezioso dietro le quinte della serie di Star Wars

Giancarlo Esposito è Moff Gideon

Non è ancora del tutto chiaro come Moff Gideon sia entrato in possesso del Darksaber, ma una possibile spiegazione è già stata fornita a livello di casting con le nuove presenze nella seconda stagione di The Mandalorian: una new entry di non poco conto sarà infatti Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan Kryze, personaggio che lei ha già doppiato nella serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni e che era coinvolta nel conflitto su Mandalore.

Al suo fianco ci sarà anche Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, ex-apprendista di Anakin Skywalker che fu espulsa dall'Ordine dei Jedi prima dell'ascesa di Sheev Palpatine. Dovrebbe esserci anche Boba Fett, interpretato da Temuera Morrison che nella trilogia prequel era stato il "padre" Jango Fett (e ha poi ridoppiato le battute di Boba per la riedizione della trilogia originale nel 2004), ma c'è chi sostiene che l'attore neozelandese possa in realtà essere stato scritturato per prestare il corpo a uno o più dei Cloni, alcuni dei quali teoricamente ancora vivi dopo la caduta dell'Impero. La seconda stagione del serial dovrebbe debuttare su Disney+ nel mese di ottobre, mentre è già in corso la preparazione di una possibile terza annata dello show.