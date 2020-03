The Mandalorian 2: concluse le riprese, Gina Carano festeggia con una foto dal set

Gina Carano ha celebrato la fine delle riprese della seconda stagione di The Mandalorian con una foto che la ritrae in posa sul set. I nuovi episodi della serie Disney+ arriveranno in autunno.

La bella foto in bianco e nero non ci svela molto sui nuovi episodi, ma sottolinea la crescente importanza del personaggio di Gina Carano, Cara Dune, ex membro della Ribellione divenuta mercenaria che nella prima stagione si allea col Mandaloriano. Dopo la separazione dal Mandaloriano alla fine della prima stagione, evidentemente i loro destini torneranno presto a incrociarsi nella lotta per proteggere Baby Yofda.

La prima stagione di The Mandalorian sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo, insieme agli altri contenuti disponibili su Disney+ al momento del lancio. A firmare la serie spinoff di Star Wars il regista e produttore Jon Favreau.