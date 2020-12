The Mandalorian 2: il finale manda Disney+ in crash

The Mandalorian 2 si è conclusa con un finale col botto: Disney+ sembra essere andato in tilt per qualche ora, dando segnale d'errore agli utenti che volevano vedere l'episodio.

Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente scopriamo dove ci ha portati il viaggio del Mandaloriano e di Grogu nel finale di The Mandalorian 2. Peccato che alcuni non siano riusciti a vederlo a causa di problemi tecnici su Disney+

Negli Stati Uniti, Disney+ sembra aver avuto dei malfunzionamenti nelle prime ore del venerdì, dato che diversi utenti in procinto di vedere il nuovo episodio di The Mandalorian si sono ritrovati davanti un messaggio d'errore (anzi, dei messaggi di errore, vi erano anche codici diversi) al posto della serie.

"Attualmente la connessione è piuttosto lenta. Per favore, controllate lo stato della vostra connessione e provate di nuovo" si leggeva nell'avviso sullo schermo (via Comicbook).

Ovviamente, la reazione dei fan non ha tardato ad arrivare sui social.

"Per caso abbiamo mandato in crash Disney+?".

C'è anche chi non l'ha presa con molta filosofia...

"Disney+ mi sta dando errore per il nuovo episodio di The Mandalorian e lasciate che ve lo dica, sono fuorioso. Ho visto ogni episodio di questa roba ogni settimana a mezzanotte per le scorse sette settimane, e se questa non ci riesco, verrà alle mani con Topolino in persona".

Ma per fortuna, l'errore sembra essere durato poco, o comunque, si è trovato il modo di aggirarlo/risolverlo.

"A qualcun altro è uscito fuori un messaggio d'errore cercando di vedere The Mandalorian? Ho provato a fare il log out e poi di nuovo il log in, e ora funziona. Non mi era mai capitato prima, ma ovviamente doveva succedere adesso con il finale. #DisneyPlus".

È probabile che si sia trattato semplicemente di un alto traffico di utenti, smaniosi di vedere il series finale di una delle serie rivelazione degli ultimi anni (dopotutto, non si ottengono 15 nomination agli Emmy così, a caso).

The Mandalorian 2: i titoli di coda del finale di stagione anticipano una sorpresa

E per fortuna, non passerà molto tempo prima di rivedere Mando, Grogu e tutti i nostri personaggi preferiti perché è già stata ufficializzata una terza stagione di The Mandalorian, ma non solo: durante il Disney Investor Day 2020 sono stati annunciati ben due spin-off, Rangers of the New Republic e Ahsoka, ai quali si andrà ad aggiungere adesso The Book of Boba Fett. Insomma, passeremo ancora molto tempo in una galassia lontana lontana...