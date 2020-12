The Mandalorian 2: i titoli di coda del finale di stagione anticipano una sorpresa

Il finale della seconda stagione di The Mandalorian 2 contiene un post-credits ricco di promesse per il futuro di Star Wars.

Il finale della seconda stagione di The Mandalorian 2 contiene un post-credits ricco di promesse per il futuro di Star Wars. Già l'episodio conclusivo della prima annata ci aveva regalato una scena aggiuntiva dopo i titoli di coda, ma in questo caso l'ambizione è decisamente più grande, poiché in teoria non si tratta solo di un suggerimento relativo ai prossimi episodi delle avventure di Din Djarin. Attenzione, seguono spoiler !

Il post-credits dell'episodio - di cui abbiamo parlato nella recensione del finale di The Mandalorian 2 - è ambientato a Tatooine, dove Bib Fortuna, ex-scagnozzo di Jabba the Hutt, ha preso il controllo dell'impero criminale di quest'ultimo, morto da cinque anni. A un certo punto fa capolino Fennec Shand (Ming-Na Wen), che uccide tutti tranne Fortuna, a cui spetta morire per mano di Boba Fett (Temuera Morrison). Dopo aver ucciso Fortuna il cacciatore di taglie si siede sul trono, con Shand alla sua destra, e appaiono due scritte: la prima è un titolo, The Book of Boba Fett, e la seconda è un annuncio, "In arrivo a dicembre 2021".

Ebbene sì, Boba avrà diritto a una serie tutta sua, o almeno così sembra: alcuni ipotizzano che questo possa essere il sottotitolo della terza stagione di The Mandalorian, anch'essa prevista per dicembre del prossimo anno. Al momento però lo annoveriamo ufficialmente tra gli spin-off, di cui due annunciati la scorsa settimana durante l'Investor Day della Disney: uno incentrato sull'ex-Jedi Ahsoka Tano, l'altro sulle forze dell'ordine della Nuova Repubblica. Inoltre, Fennec Shand avrà un ruolo nello spin-off animato di Star Wars: le guerre dei Cloni.

Temuera Morrison è entrato a far parte del cast del franchise nel 2002, interpretando Jango Fett (il "padre" di Boba) e vari cloni negli ultimi due Episodi della trilogia prequel. Nella medesima occasione ha anche ridoppiato le battute di Boba per le riedizioni de L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, prima di interpretare il personaggio in carne e ossa nella popolare serie realizzata per Disney+.