The Mandalorian 2, Bill Burr: “Non apparirò nella seconda stagione”

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Bill Burr non sarà in The Mandalorian 2. Il noto attore e comico, che nel sesto episodio della prima stagione della serie di Star Wars interpreta il mercenario Mayfield, è stato intervistato da Vulture in occasione dell'uscita americana del film The King of Staten Island, la nuova fatica di Judd Apatow, disponibile in VOD da ieri, stesso giorno in cui ha esordito su Netflix la quarta stagione di F Is for Family, comedy animata basata sull'infanzia dello stesso Burr. Alla domanda su eventuali apparizioni nella seconda stagione, o nell'annata finale di Better Call Saul (poiché era precedentemente stato ospite nella serie madre), l'attore ha risposto così: "No, niente di tutto quello. Una volta che queste due cose escono lo stesso giorno, sono a secco. Non ho nulla in cantiere. Vedremo."

Il simpatico siparietto all'inizio di The Mandalorian 1x08

La seconda stagione di The Mandalorian ha completato le riprese prima della sospensione generale di tutti i progetti cinematografici e televisivi live-action negli Stati Uniti, e dovrebbe debuttare su Disney+ a ottobre. Nei nuovi episodi rivedremo tre volti noti del franchise: il cacciatore di taglie Boba Fett, dato per morto ne Il ritorno dello Jedi; la mandaloriana Bo-Katan Kryze; e l'ex-Jedi Ahsoka Tano. I primi due saranno interpretati da Temuera Morrison e Katee Sackhoff, già coinvolti nei rispettivi ruoli in altre occasioni, mentre Ahsoka, solitamente doppiata da Ashley Eckstein nelle serie animate, avrà il volto di Rosario Dawson.

Sulla piattaforma di streaming della Disney è attualmente disponibile, oltre alla prima stagione della serie, anche il documentario a puntate Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, che esplora i diversi retroscena dello show, dalla concezione al casting passando per la tecnologia e le musiche. Le alte sfere della Disney e il creatore Jon Favreau hanno anche parlato della possibilità di vedere i protagonisti della serie al cinema, o in eventuali spin-off sempre su Disney+.