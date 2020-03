The Mandalorian: le anticipazioni di Giancarlo Esposito sulla stagione 2 e sulla spada Darksaber

L'attore Giancarlo Esposito parla per la prima volta dell'inserimento della spada laser Darksaber all'interno della seconda stagione di The Mandalorian, che definisce grandiosa.

La star di The Mandalorian, Giancarlo Esposito, ha svelato nuove anticipazioni sulla seconda stagione della serie Disney+ e sulla spada Darksaber, che ha maneggiato in scena.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Nell'ultimo episodio della prima stagione, il personaggio di Giancarlo Esposito brandisce una spada oscura, un'arma antica che ha legami profondi con la cultura mandaloriana. A quanto pare, sembra che si tratti della spada Darksaber, arma leggendaria custodita nel Tempio Jedi fino a quando venne rubata dai Mandaloriani durante le guerre mandaloriane. Durante un'intervista con Comingsoon.net, Giancarlo Esposito ha accennato ad essa: "Sono davvero pronto a usarla. Vi informo che ne ho distrutta qualcuna e gli addetti agli oggetti di scena mi hanno detto 'Wow, ce la metti davvero tutta"

Senza fare spoiler, l'attore ha quindi confermato la presenza della spada anche nella seconda stagione, che ha definito grandiosa: "La nuova stagione sarà davvero incredibile. È lo space western definitivo, ed è collegato a cose che non possiamo conoscere o vedere. Inizialmente George Lucas poteva contare su un mentore e amico come Joseph Campbell, che era concentrato sulla forza del mito e sul viaggio dell'eroe. Ma non è ogni nostro viaggio il viaggio di un eroe? Ognuno ha i propri problemi da superare e i propri obiettivi da raggiungere. Stavo pensando proprio l'altro giorno a tutte le cose che non sono riuscito a fare nella mia vita. E alla fine sarò deluso di non averle fatte? È questo il rovescio della medaglia - ho realizzato molti dei miei sogni e se ne mancherò un paio non mi arrabbierò. Ma molte persone devono ancora raggiungere i propri."

Le dichiarazioni di Giancarlo Esposito non fanno altro che aumentare l'hype per la seconda stagione di The Mandalorian, che probabilmente arriverà ad ottobre su Disney+. Intanto, in Italia, arriverà la prima stagione il prossimo 24 marzo con il lancio ufficiale della piattaforma streaming Disney+.