The Man Who Fell To Earth: Chiwetel Ejiofor nel teaser della serie Showtime

Chiwetel Ejiofor al centro del teaser della serie Showtime The Man Who Fell To Earth, ispirata al romanzo L'uomo che cadde sulla terra.

Dopo essere passata da Hulu a CBS All Access (prima che il servizio fosse ribattezzato Paramount+) e poi a Showtime, la serie The Man Who Fell to Earth si svela con il primo teaser trailer, incentrato sul personaggio interpretato da Chiwetel Ejiofor.

Vagamente basata sull'omonimo romanzo di fantascienza del 1963 dell'autore de La regina degli scacchi Walter Tevis, poi divenuto un film con David Bowie nel 1976, The Man Who Fell to Earth vede Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Faraday, un alieno umano appartenente alla stessa specie del personaggio di David Bowie, Thomas Jerome Newton, che giunge sulla terra per motivi sconosciuti. Naomie Harris è la co-protagonista della serie nei panni di una scienziata umana che assiste il visitatore ultraterreno nella sua missione. Nel teaser viene mostrata la sua curiosa reazione al primo incontro con un extraterrestre.

Jimmi Simpson, Kate Mulgrew, Clarke Peters, Sarah Quist e Rob Delaney fanno parte del cast di The Man Who Fell to Earth. La serie debutterà su Showtime in primavera.

I co-showrunner Alex Kurtzman e Jenny Lumet hanno rivelato di recente a Slashfilm che il personaggio di Ejiofor non è il primo membro della sua specie a visitare la Terra. Hanno anche confermato che la serie sarà meno incentrata sulla solitudine rispetto al romanzo originale e alla versione cinematografica degli anni '70 per raccontare quella che vedono come una storia edificante da condividere con il pubblico nel 2022:

"Crediamo negli esseri umani e volevamo scrivere di esseri umani che tirano fuori la loro forza, si fanno avanti e ce la fanno. Perché siamo una specie piuttosto interessante. E credo che se un astronauta venisse sulla Terra, vedrebbe tutto i nostri imbrogli e penserebbe 'Aspettate un minuto, voi ragazzi siete capaci di cose davvero belle.'"