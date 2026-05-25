The Madison, Michelle Pfeiffer svela le condizioni brutali del set: "Perfino la latrina era finta"

Bagni lussuosi e catering a cinque stelle? Scordatevi tutto questo. Sul set di The Madison, serie firmata dall'autore di Yellowstone Taylor Sheridan, le condizioni era tanto disagevoli da risultare brutali per Michelle Pfeiffer.

L'attrice, nel cast dello show che comprende anche Kurt Russell, Elle Chapman, Beau Garrett, Matthew Fox, Patrick J. Adams e Kevin Zegers, interpreta Stacy Clyburn, matrona della ricca famiglia Clyburn, che si trasferisce da New York City nella valle del Fiume Madison, in Montana, per riprendersi da una tragedia familiare.

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell in una scena di The Madison

Il set di The Madison? "Non funzionava neppure il bagno"

Abituata a set ben più lussuosi, Michelle Pfeiffer ha rivelato a PageSix che la serie di successo è stata girata "in condizioni decisamente brutali".

"È come stare in una tenda, perché non c'è il bagno. Persino la latrina non è vera. Quindi niente aria condizionata, niente impianto idraulico, niente di niente. Ma è di una bellezza mozzafiato" ha rivelato.

"Ci è voluto un po' per abituarci. È stato tutto affrettato per tutti, quindi non c'erano alloggi predisposti. Non avevamo roulotte a disposizione perché stavano girando a 360 gradi, quindi non potevano entrare in campo. Non c'era un posto dove sederci. Non c'era un bagno nelle vicinanze. Non c'era cibo. E d'inverno faceva freddo. Ci chiedevamo, 'Potremmo avere una stufa?'. E d'estate ci chiedevamo, 'Potrei avere un ombrellone perché il sole è fortissimo?'. Ci abbiamo messo metà delle riprese per capire come fare".

Il successo di The Madison

Pur essendo ambientato in Montana, The Madison non è strettamente legato a Yellowstone anche se la star Kurt Russell ha ammesso che sarebbe entusiasta di fronte alla possibilità di un crossover.

E mentre Paramount+ ha confermato il rinnovo ufficiale per la seconda e la terza stagione, The Madison ha infranto un importante record diventando il miglior debutto di sempre per una serie originale per Paramount+ con oltre 8 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi 10 giorni dalla sua uscita.

I sei episodi di The Madison sono disponibili in streaming su Paramount+.