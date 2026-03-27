The Madison batte Yellowstone: la nuova serie di Taylor Sheridan è già record di visualizzazioni

È partita benissimo la nuova serie ambientata nell'universo di Yellowstone, anche se autonoma. Lo show con Michelle Pfeiffer ha registrato il miglior debutto di sempre su Paramount+

The Madison ha avuto un ottimo esordio su Paramount+, stabilendo rapidamente un nuovo punto di riferimento per il crescente impero televisivo di Taylor Sheridan.

Arrivata il 14 marzo con i suoi primi tre episodi, la serie ha ottenuto un altro grande successo dopo essersi affermata come il miglior debutto stagionale di Sheridan tra le donne dai 35 anni in su, un segmento demografico chiave per Paramount+.

E al 23 marzo, con tutti e sei gli episodi disponibili, The Madison occupava il primo posto nella Top 10 di Paramount+, secondo FlixPatrol. In precedenza, South Park occupava quella posizione, mentre ora si colloca al secondo posto, davanti a Marshals, Yellowstone, De Férias com o Ex: América Latina, Tulsa King, Acaoulco Shore, SpongeBob SquarePants, Landman e The King of Queens.

The Madison: Michelle Pfeiffer in una scena

Di cosa parla The Madison, ultima creatura di Taylor Sheridan

Ideata dalla mente creativa dietro Yellowstone, la serie si allontana dal consueto stile narrativo di Sheridan, incentrato sul crimine, per concentrarsi invece su un dramma emotivo incentrato sul lutto e sulle complesse dinamiche familiari.

La prima stagione, composta da sei episodi, segue la famiglia Clyburn mentre lascia la sua vita agiata a New York City per il ritmo più lento del Montana, con un cast corale che include Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Amiah Miller, Alaina Pollack e Matthew Fox.

Yellowstone: Kevin Costner in una scena della serie

La serie è parte dell'universo di Yellowstone

The Madison fa parte dello stesso universo narrativo di Yellowstone: si tratta infatti di uno degli spin-off ufficiali ideati da Taylor Sheridan per espandere il mondo della serie madre.

Pur raccontando una storia autonoma, con nuovi personaggi e ambientazioni, la serie condivide lo stesso contesto tematico e geografico legato al Montana e alle dinamiche familiari, economiche e territoriali tipiche del franchise, inserendosi quindi nella più ampia continuity narrativa già sviluppata anche con altri titoli collegati.

La seconda stagione di The Madison è già ufficiale

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, ma non è ancora uscita né ha una data ufficiale di rilascio. La serie era stata rinnovata prima ancora del debutto e le riprese del secondo ciclo di episodi sono già terminate, segno che il ritorno è certo; tuttavia Paramount+ non ha ancora annunciato quando verrà distribuita, anche se è probabile arrivi entro il prossimo anno.