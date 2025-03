Matthew McConaughey: la vera ragione dietro la pausa di sei anni dalla recitazione

Di ritorno sul grande schermo col thriller The Rivals of Amziah King, Matthew McConaughey ha svelato la vera ragione che l'ha spinto a restare lontano dalle scene così a lungo.

Matthew McConaughey sta per fare ritorno sul grande schermo con The Rivals of Amziah King, crime thriller di Andrew Patterson ambientato nel mondo dell'apicoltura. Il divo ha confessato a Variety di essersi sentito particolarmente nervoso il primo giorno di set dopo una pausa dalla recitazione lunga sei anni.

Cosa ha fatto l'attore premio Oscar in tutto questo tempo? Ha scritto un memoir, Greenlights, ha doppiato i personaggi di alcuni film d'animazione come Sing 2, ha passato il tempo con la sua famiglia e ha tenuto un profilo basso. "Avevo bisogno di scrivere la mia storia, di dirigere la mia storia sulla pagina", ha confessato, spiegando il vero motivo dell'allontanamento dai set.

Ma quando si è imbattuto nella sceneggiatura di Andrew Patterson, incentrata sul carismatico proprietario di un'azienda di miele in Oklahoma e sul suo rapporto con il figlio adottivo, è stato attratto dalla sua originalità e dal forte senso di appartenenza al luogo in cui la storia è ambientata. La parte gli calzava a pennello, tanto che ha deciso di accettare.

"Non è il posto in cui cresciuto, ma conosco questi luoghi e questo genere di personaggi che vivono nel centro del paese", ha spiegato. "Questo gruppo di persone nel sud-est dell'Oklahoma, dove è ambientato il film, conosce la Costituzione, conosce le regole con cui vive e non cerca di ottenere l'approvazione del resto del mondo. Li capisco".

Matthew McCoanughey e Angelina LookingGlass in una scena di The Rivals of Amziah King

Il ritorno di fiamma sul set

Matthew McConaughey ha rivelato che girare The Rivals of Amziah King, presentato in anteprima oggi al SXSW di Austin, in Texas, lo ha aiutato a riscoprire l'amore per la sua professione.

"Mi sono ricordato un paio di cose. La prima è che amo davvero recitare. Due, mi sono ricordato, ehi, McConaughey, sei dannatamente bravo in questo. E tre, mi sono ricordato che recitare è una vacanza per me, e quello che intendo per vacanza è che quando mi esibisco, è il mio unico obiettivo. Quando esco di casa la mattina, mia moglie mi dice, 'Vai a fare del tuo meglio. Ho i bambini. Stiamo bene'. Questa è una vacanza. Perché non faccio più cose contemporaneamente. Non compartimentalizzo. Sono completamente concentrato sulla ricerca della verità del mio personaggio".

Matthew McConaughey in una scena di Beach Bum

L'attore è convinto che scrivere il suo memoir, che lo ha visto setacciare pagine di diari per mettere insieme qualcosa che combinasse poesie, preghiere e ricordi, abbia migliorato anche la sua recitazione.

"Il libro era estremamente onesto e mi ha costretto a essere onesto con me stesso", dice McConaughey. "Mi ha aiutato a chiarire cose a cui ho pensato per 35 anni. E mi ha fatto capire qualcosa in più su me stesso. Ciò mi ha dato ancora più fiducia, perché così c'era meno da nascondere su me stesso. Quindi questo ha reso più facile per me essere onesto come attore".