The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Brian Cox e Miranda Otto nel cast vocale

Brian Cox e Miranda Otto a capo del ricco cast vocale del film d'animazione The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, in uscita nel 2024.

Svelato il ricco cast del film animato ispirato alla saga di Tolkien, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim: le star Brian Cox e Miranda Otto guideranno il team di voci impegnate nel doppiaggio della pellicola nata dalla collaborazione tra New Line Cinema e Warner Bros Animation.

Deadline ha anticipato l'ingaggio di Brian Cox, Gaia Wise e Miranda Otto nel doppiaggio di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Cox interpreterà il protagonista della pellicola fantsy, il Re di Rohan.

Gaia Wise sarà la voce di Hera, sua figlia, mentre Luke Pasqualino doppierà l'antagonista della pellicola, Wulf. Per quanto riguarda Miranda Otto, l'attrice riprenderà il ruolo di Eowyn, vergine di Rohan e narratrice della storia.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim racconterà la storia di Re Helm Mandimartello, sovrano di Rohan, e la creazione del Fosso di Helm che appare in Il signore degli anelli - Le due torri, diretto da Peter Jackson.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Kenji Kamiyama, nel progetto è coinvolto anche il produttore Joseph Chou, tramite la sua casa di produzione Sola Entertainment che sta lavorando al progetto fin dall'annuncio compiuto nel giugno 2021. Il film d'animazione arriverà nei cinema nel 2024.