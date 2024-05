Il Signore degli Anelli: Viggo Mortensen tornerebbe come Aragorn in The Hunt for Gollum a una condizione

Come annunciato, Peter Jackson tornerà nella Terra di Mezzo come produttore di un nuovo film de Il Signore degli Anelli che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Aragorn e quindi di Viggo Mortensen?

Il film, dal titolo Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, è previsto per l'uscita nelle sale nel 2026 con Mortensen che ha ammesso che non sarebbe affatto contrario a tornare nel ruolo di Aragorn. Tuttavia, l'attore ha posto una condizione fondamentale per un suo eventuale ritorno.

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re: una scena del film

Per Mortensen, il ritorno di Aragorn/Granpasso dovrebbe essere giustificata e avere un senso nel nuovo film diretto da Serkis e non costituire un semplice fan-service.

"Non so esattamente quale sia la storia, non la conosco", ha dichiarato Mortensen, che è impegnato nella promozione di The Dead Don't Hurt, sua ultima regia. "Forse alla fine ne sentirò parlare. Mi piace interpretare quel personaggio. Ho imparato molto interpretandolo e mi sono divertito molto. Lo farei solo se fossi adatto in termini di età e così via, e solo se fossi adatto al personaggio. Sarebbe stupido farlo altrimenti".

The Hunt for Gollum, Peter Jackson spiega perché realizzare il film: "C'è un po' di lui in tutti noi"

Chi tornerà dal Signore degli Anelli?

Con i fan che sono comprensibilmente curiosi di sapere se alcuni personaggi familiari appariranno nel nuovo progetto, Serkis si è detto aperto alla possibilità che gli ex membri del cast vengano coinvolti nel progetto a qualsiasi titolo, anche assumendo nuovi ruoli.

"Siamo ancora nelle fasi iniziali, stiamo scrivendo la sceneggiatura, quindi non sappiamo ancora chi incontreremo lungo la strada. Quindi, non vorrei dire nulla che ci leghi le mani a questo punto, perché dobbiamo ancora decidere tutto".