The Lodge approda su Netflix USA, gli utenti mettono in guardia sull'horror: 'Ci ha incasinato la testa'

Il pubblico americano sconvolto dalla visione dell'horror psicologico The Lodge mette in guardia gli spettatori più sensibili.

Netflix USA ha recentemente aggiunto in catalogo un thriller psicologico che starebbe sconvolgendo gli utenti, a giudicare dalle reazioni sui social media. Il film in questione sarebbe The Lodge, pellicola del 2019 con Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Richard Armitage e Alicia Silverstone.

Come rivela la nostra recensione di The Lodge, Riley Keough interpreta Grace, una donna rimasta bloccata in un cottage immerso nella neve coi due figli del fidanzato. Il passato di Grace, figlia del capo di una setta religiosa che ha ucciso tutti i membri per poi suicidarsi a sua volta, torna a perseguitarla mentre i due ragazzini cominciano a sospettare di essere finiti in una trappola.

The Lodge: Riley Keough in una sequenza del film

Le reazioni degli utenti

Nonostante il 51% su Rotten Tomatoes, che arriva al 75% nel caso del giudizio del pubblico, The Lodge sembra avere un effetto dirompente sugli spettatori. Dopo la visione, molti utenti Netflix si sono sentiti in obbligo di avvisare gli altri sull'effetto dirompente del film.

Un utente ha commentato: "Non ricordo cosa mi abbia spinto a inserire THE LODGE nella mia lista Netflix, ma i primi dieci minuti contengono forse le scene più scioccanti che abbia visto in un film da un po' di tempo."

"Amico, ho appena guardato The Lodge su Netflix... questa merda mi ha incasinato. Porca miseria... se vi piacciono le cose inquietanti che vi incasineranno la testa questo è quello che fa per voi. È pazzesco", ha aggiunto un altro.

Un terzo ha scritto: "Ho appena guardato The Lodge su Netflix e sono senza parole", e un quarto ha commentato: "The Lodge 10/10 su Netflix".

C'è anche chi si è soffermato sulla sequenza sconvolgente con cui si apre The Lodge mettendo in guardia: "Se siete sensibili al suicidio NON guardate The Lodge su Netflix. C'è un suicidio estremamente violento senza preavviso. Per favore condividete questo avviso. Attivante al 100% e doloroso da guardare".