The Lodge, su Prime Video in streaming da oggi

The Lodge, il film horror del 2019 di Veronika Franz e Severin Fiala, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 16 gennaio 2023.

Aidan e Mia sono due bambini orfani di madre che vivono con il padre Richard e la sua nuova compagna, Grace. Durante le feste natalizie in uno chalet di montagna, Richard è costretto a ritornare in città per un impegno, un'occasione per Grace per familiarizzare con i ragazzi, ma presto i tre si ritroveranno ad affrontare un incubo angosciante. Senza aver ancora superato la tragedia rappresentata dal suicidio della moglie, Richard decide di trascorrere le vacanze di Natale nel proprio chalet di montagna, insieme ai due figli e alla sua nuova compagna, Grace.

The Lodge: una sequenza del thriller

Questa potrebbe essere anche l'occasione per consentire ai ragazzi di conoscere meglio la donna, la quale finora non è affatto entrata nelle loro simpatie. L'auspicio dell'uomo si realizzerà subito. Un impegno improvviso, infatti, costringerà Richard a tornare in città, lasciando i tre da soli. Spinti dal desiderio di avvicinarsi a Grace, il comportamento dei giovani risveglierà nella donna i traumi del suo passato. L'infanzia di Grace è stata contrassegnata da una severissima educazione iper-religiosa, ed a causa di tali circostanze non è stata delle più felici. Mentre i tre tenteranno di sostenersi l'un l'altro, un'oscura presenza si manifesta, acuendo il disagio di Grace. Richard si rende conto dell'incombente pericolo e tenta di tornare a casa, ma potrebbe anche essere troppo tardi...