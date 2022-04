The Lincoln Lawyer: Netflix svela il trailer della serie con Neve Campbell

Netflix ha svelato il trailer dell'attesa serie The Lincoln Lawyer, tratta dai romanzi di Michael Connelly e firmata da David E. Kelley, che approderà sulla piattaforma streaming il 13 maggio.

The Lincoln Lawyer si basa sul secondo romanzo della saga di The Lincoln Lawyer, The Brass Verdict (in italiano La lista). La prima stagione della serie Netflix, composta da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno, ruoterà attorno a Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), idealista iconoclasta che gestisce la sua attività di avvocato sulla sua Town Car, l'autovettura prodotta dalla Lincoln. L'uomo si occupa di casi piccoli e grandi nella città di Los Angeles.

Nel cast troviamo anche la star di Scream Neve Campbell nel ruolo di Maggie McPherson, prima ex moglie di Mickey nonché appassionato Procuratore Distrettuale, nota presso i colleghi come "Maggie McFierce" per la sua totale dedizione al lavoro. Pur essendo in perenne conflitto con l'ex marito, sotto sotto i due si preoccupano ancora l'uno per l'altra e condividono l'amore per la figlia adolescente Hayley.

Alla guida del progetto ci sarà David E. Kelley, produttore esecutivo e sceneggiatore dello show, insieme a Ted Humphrey, che sarà lo showrunner. Nel cast anche Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Ntare Guma, Mbaho Mwine e Christopher Gorham.