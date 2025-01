Avvocato di difesa rinnovata per la Stagione 4: ecco quale romanzo adatterà e chi tornerà nel cast

Netflix ha dato il via libera alla quarta stagione della popolare serie legal drama Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer.

Il rinnovo formale è arrivato tre mesi dopo l'uscita della terza stagione, ma i fan non devono preoccuparsi di questo potenziale ritardo: la nuova stagione di 10 episodi era in lavorazione già da un po' di tempo e la produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo.

Manuel Garcia-Rulfo tornerà a vestire i panni di Mickey Haller nella quarta stagione, basata sul sesto libro della serie The Lincoln Lawyer di Michael Connelly, La legge dell'innocenza.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: una scena

Il cast di Avvocato di difesa e il ritorno a Los Angeles dopo gli incendi

Torneranno anche Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Angus Sampson (Cisco), oltre a Neve Campbell (Maggie McPherson). Dopo essere apparsa in soli due episodi della terza stagione come guest star, Campbell sarà presente in tutti gli episodi della nuova stagione. Questo è coerente con il materiale di partenza, poiché Maggie ha una presenza significativa in La legge dell'innocenza, cosa che non avveniva nel romanzo Il dio della colpa, da cui è stata tratta la terza stagione.

Jurassic World 4: la star di Avvocato di difesa protagonista del nuovo film del franchise

Come le prime tre stagioni, la quarta stagione sarà girata a Los Angeles, città che questo mese ha subito una tragica devastazione a causa degli incendi di Palisades e Eaton.

"Siamo entusiasti di raccontare altre storie con Mickey Haller e soprattutto di girare ancora una volta Avvocato di difesa a Los Angeles in questo periodo", hanno dichiarato i co-showrunner Humphrey e Dailyn Rodriguez. "Lo show è per molti versi una lettera d'amore alla nostra città e un omaggio alla grande tradizione del noir di Los Angeles, e dopo la tragedia degli incendi siamo molto grati e onorati di poter fornire un po' di stabilità e speranza alla comunità".