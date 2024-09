Avvocato di difesa 3, Mickey Haller a caccia di un nuovo killer nel trailer della terza stagione Netflix

Come abbiamo sentito innumerevoli volte in film e serie tv che spingono sul pedale dell'azione e del thriller, stavolta "è una questione personale" e lo è davvero per Mickey Haller. Il protagonista di Avvocato di difesa (Manuel Garcia-Rulfo) è deciso a scoprire chi ha ucciso la sua ex cliente Gloria Days (Fiona Rene) nei nuovi episodi della terza stagione in arrivo su Netflix.

"Questa è una questione personale, perché si tratta di una cliente a cui teneva molto e che pensava fosse uscita da quella vita e dal pericolo", ha dichiarato la co-showrunner Dailyn Rodriguez a Tudum di Netflix. "Mickey si chiede: 'Ha qualcosa a che fare con tutto questo? Avrebbe potuto fare di più per aiutarla?'. Stiamo andando incontro a un terrorismo molto pericoloso", avverte Lorna (Becki Newton) nel trailer appena diffuso dalla piattaforma.

Il filmato, oltre a catapultarci nel pieno dell'azione e del dramma che sarà al centro della nuova stagione, svela anche che il ritorno di Mickey Haller sulla piattaforma è previsto per il 17 ottobre prossimo.

Oltre al ritorno del cast protagonista, Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Yaya DaCosta, nel corso della terza stagione vedremo in qualità di recurring/guest star anche Neve Campbell, Merrin Dungey, Elliott Gould, Devon Graye, Michael Irby, Maisie Klompus, Allyn Moriyon, Wolé Parks, John Pirruccello, Fiona Rene, Philip Anthony-Rodriguez, Jon Tenney e Krista Warner.

La terza stagione, composta da 10 episodi, è basata sul quinto libro della serie The Lincoln Lawyer di Michael Connelly, Il dio della colpa, ma a quanto pare vedremo anche le origini del personaggio principale.

"La terza stagione di The Lincoln Lawyer è basata sul romanzo di Michael Connelly, ma abbiamo deciso che un modo divertente (e toccante) per entrare nel vivo della stagione sarebbe stato quello di una sequenza di flashback che ci desse un'idea di come Mickey Haller sia diventato Mickey Haller, non solo il brillante avvocato penalista, ma anche il marito, il padre e l'uomo che sarebbe diventato", hanno dichiarato i co-showrunner e produttori esecutivi Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez.