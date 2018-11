The Lighthouse: Robert Pattinson ha quasi dato un pugno al regista per via del ruolo "fisico"

Per adesso non sappiamo molto di The Lighthouse, nuovo film di Robert Pattinson diretto dal regista di The Witch Robert Eggers. Se non che il ruolo "fisico" offerto a Pattinson ha rischiato di fargli tirare un pugno al regista.

The Lighthouse è ambientato nel Maine ai primi del '900. Willem Dafoe interpreta un anziano guardiano di un faro di nome Old. Il film, girato in bianco nero in 35mm, è descritto come una "storia fantasy horror ambientata nel mondo dei miti legati al mare".

Parlando del film, Willem Dafoe ha menzionato la durezza delle "condizioni di lavoro che mi ha portato quasi a non parlare con Robert Pattinson al di fuori delle scene". Condizioni confermate dallo stesso Pattinson, che si è sentito isolato per tutto il periodo delle riprese, in una scena gli è stata spruzzata addosso dell'acqua talmente tante volte che alla fine cominciava a pungere.

"Non sono mai arrivato così vicino a dare un pugno a un regista" ha dichiarato Pattinson. "Per quanto ami Robert Eggers, c'è stato un momento in cui mi ha fatto ripetere per cinque volte una scena in cui attraverso la spiaggia con le onde che mi vengono addosso e alla fine ho chiesto 'Che accidenti succede? Mi sento come se mi stessero spruzzando del fuoco in faccia'. E lui 'Ti sto spruzzando del fuoco in faccia.' E' stata una tortura, ma ha creato un'energia interessante sul set."

Al momento Robert Pattinson si trova in Marocco per le riprese di Waiting for the Barbarians, adattamento del pluripremiato romanzo Aspettando i Barbari. Nel cast Johnny Depp, Mark Rylance e Gana Bayarsaikhan.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!