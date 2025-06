The Legend of Zelda: Hunter Schafer non interpreterà Zelda, ma è in trattative con i Marvel Studios

Hunter Schafer non sarà Zelda nel live-action The Legend of Zelda, ma secondo nuovi rumor sarebbe in trattative per un ruolo nei Marvel Studios.

Negli ultimi tempi, diverse indiscrezioni online hanno affermato che Hunter Schafer fosse stata scelta per interpretare Zelda nell'adattamento live-action del celebre videogioco The Legend of Zelda, attualmente in sviluppo da Nintendo e Sony Pictures. Tuttavia, le ultime notizie sembrano escludere del tutto il suo coinvolgimento nel progetto.

Non è chiaro se l'attrice di Euphoria sia mai stata realmente in trattative con la produzione, ma MTTSH e altri scooper ora affermano che l'attrice non è legata in alcun modo al live-action.

Tuttavia, il suo futuro nel mondo dei blockbuster potrebbe essere comunque assicurato: Schafer sarebbe infatti stata presa in considerazione per un ruolo importante all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Hunter Schafer nel prossimo reboot degli X-Men?

Secondo voci precedenti, Marvel Studios avrebbe puntato su di lei per il ruolo di Mystica nel futuro reboot degli X-Men, anche se le indiscrezioni più recenti suggeriscono che si tratterebbe di un personaggio differente.

L'attrice Hunter Schafer in primo piano

In occasione dei SAG Awards di febbraio, Schafer ha commentato con leggerezza le voci su un suo possibile casting: "Ho visto quei fan cast! Mio padre me ne ha parlato, sì. Sarebbe bellissimo. Sono sempre molto lusinghieri, e spesso si tratta di personaggi che adoro".

L'attrice è ormai tra i talenti più richiesti di Hollywood, grazie alla sua performance acclamata nella serie Euphoria. Non sarebbe quindi sorprendente se fosse già in contatto con Marvel o altri grandi studi per ruoli di rilievo.

Per quanto riguarda il reboot degli X-Men, anche se l'annuncio ufficiale del regista non è ancora arrivato, Jake Schreier (già dietro la macchina da presa di Thunderbolts*) sarebbe in pole position per dirigere il progetto. Secondo The Hot Mic, le audizioni per i nuovi mutanti inizieranno presto.

La ragazza della palude: Harris Dickinson in una scena del film

Oltre a Schafer, Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters sarebbero tra i nomi presi in considerazione rispettivamente per i ruoli di Ciclope, Rogue e Kitty Pryde. Anche David Jonsson (Alien: Romulus) e Trinity Bliss sono tra i candidati, quest'ultima potenzialmente per il ruolo di Jubilee.

Nel gruppo dei possibili volti per il nuovo cast figurano anche Ayo Edebiri (rumor su Storm) e Javier Bardem, che potrebbe vestire i panni di uno dei villain più attesi dai fan: Sinistro.