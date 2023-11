The Legend of Zelda: Nintendo conferma lo sviluppo del live-action, il web NON vuole Chris Pratt e Tom Holland

The Legend of Zelda diventerà un film, l'annuncio ufficiale da parte di Nintendo, e i fan lanciano il totocasting bocciando l'ipotetico ingaggio delle star Marvel Chris Pratt e Tom Holland.

Arriva l'annuncio che tutti i fan dei videogame aspettavano. Nintendo ha confermato la messa in cantiere di un film live-action sul popolare The Legend of Zelda, videogioco di culto. Al via le speculazioni per il possibile ingaggio di star come Tom Holland e Chris Pratt, bocciati immediatamente fan videoludici.

"Sono Miyamoto. Lavoro ormai da molti anni al film live-action di The Legend of Zelda con Avi Arad, che ha prodotto molti film di grande successo" si legge nell'account Twitter/X ufficiale di Nintendo.

A dirigere il film in arrivo sarà il regista di The Maze Runner e Il regno del pianeta delle scimmie Wes Ball, che si occuperà anche della produzione con la sua compagnia Oddball Entertainment. La sceneggiatura è firmata da Derek Connolly.

The Legend of Zelda, una lunga storia

Il videogioco The Legend of Zelda, creato dai game designer giapponesi Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, è stato lanciato nel 1986. Il gioco segue il guerriero elfo Link e l'elegante principessa Zelda mentre combattono per salvare la magica terra di Hyrule da Ganon, un malvagio signore della guerra diventato re demone.

Il franchise ha venduto oltre 150 milioni di unità nel mondo. Forti del successo stratosferico del film live-action su Super Mario Bros., divenuto il secondo maggior incasso dell'anno con 1,36 miliardi di dollari raccolti nel mondo, anche Nintendo e Sony ci riprovano con un altro adattamento videoludico che i fan attendono da tempo.

Finora i dettagli sul film sono scarsi, fitto il mistero su cast e plot, anche se sembra probabile che il primo videogioco costituirà la base del film, ma c'è la possibilità che possa attingere da una varietà di titoli. L'intento di Sony e Nintendo potrebbe essere quello di lanciare un vero e proprio franchise cinematografico ispirato all'universo di Zelda.

Il totocasting dei sogni

Immediatamente dopo l'annuncio dello sviluppo del live-action su The Legend of Zelda, i fan si sono riversati su Twitter per commentare l'ipotetico casting esprimendo preoccupazione per il possibile ingaggio di star come Tom Holland o, ancor peggio, l'interprete di Super Mario Bros. Chris Pratt.