The Legend of Zelda: film in arrivo dopo il successo di Super Mario a Universal e Illumination

A quanto pare un adattamento cinematografico di The Legend of Zelda sarebbe stato messo in cantiere, soprattutto dopo il successo planetario al box-office di Super Mario Bros. Il Film.

Universal e Illumination starebbero collaborando con Nintendo per sviluppare il primo film di un franchise cinematografico dedicato al mondo di Zelda. Queste voci hanno preso piede dopo essere state discusse in un recente episodio di The Hot Mic con Jeff Sneider e John Rocha. Se l'accordo dovesse andare in porto, questo progetto segnerebbe un'importante pietra miliare per Illumination, che diventerebbe il principale protagonista nel settore degli adattamenti videoludici.

Uscito il 5 aprile 2023, Super Mario Bros. Il Film ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, rivelandosi un successo monumentale: il film ha raccolto rapidamente consensi, diventando uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi con 1,3 miliardi di dollari.

Super Mario Bros. Il Film da record al box office USA, miglior apertura di sempre per un film animato

Il film ha frantumato i precedenti record per il più grande weekend di apertura mondiale per un film d'animazione e ha consolidato il suo posto come l'adattamento di videogiochi più redditizio della storia. Dopo questo successo, pare che Nintendo stia attivamente sviluppando un sequel ed esplorando le possibilità di spin-off incentrati su personaggi come Luigi e Donkey Kong.