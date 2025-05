The Legend of Zelda: una star di Euphoria interpreterà la principessa Zelda?

Finora nessuna notizia è trapelata sul cast dell'adattamento live-action di The Legend of Zelda, ma adesso il film tratto dal videogame di culto avrebbe trovato la sua possibile protagonista, secondo nuove voci. A interpretare la principessa Zelda potrebbe essere una star della serie Euphoria, più precisamente la bionda Hunter Schafer, come rivela l'insider Daniel Richtman.

Il rumor è da prendere con le molle, visto che schaefer sarebbe da tempo la favorita dei fan e in molti chiedono a gran voce il suo ingaggio nel ruolo di Zelda in virtù della sua somiglianza fisica con il personaggio e del suo talento recitativo.

"Sarebbe fantastico", ha dichiarato Hunter Schafer a Entertainment Tonight nel 2023 a proposito del possibile ingaggio nei panni di Zelda. "Ho giocato un sacco a quel videogioco da bambina. È un gioco fantastico."

Un primo piano di Hunter Schafer

Un adattamento misterioso

Da anni in lavorazione, dell'adattamento di The Legend of Zelda al momento si sa poco o niente. È possibile che Hunter Schafer ottenga il ruolo, ma al momento non c'è nulla di ufficiale, quindi il casting per Zelda potrebbe essere ancora in alto mare. L'uscita dell'adattamento, al momento, è prevista per il 2027 e tra le giovani attrici quello di Zelda sarà un ruolo ambito. Anche la voce del videogioco, Patricia Summersett, ha espresso interesse per la versione live-action del personaggio.

Naturalmente, anche il ruolo di Link sarà ambito da molti aspiranti attori. Una scelta popolare tra i fan per quel ruolo sarebbe Walker Scobell, star di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, sebbene l'attore si è detto titubante all'idea di accettare la parte, se mai gli venisse offerta.

"In realtà, non lo so. Non so se sarei interessato a interpretare Link", ha dichiarato l'attore a Variety nel 2023. "Se me lo proponessero, lo prenderei sicuramente in considerazione, al cento per cento perché conosco i videogame. Ho giocato a Breath of the Wild, anche se non ho ancora giocato al nuovo, Tears of the Kingdom, ma mio padre adora The Legend of Zelda. Ci giocava quando era piccolo".

Per adesso l'unica certezza riguarda il regista, Wes Ball, a cui è stato affidato l'adattamento che sarà prodotto da Shigeru Miyamoto e Avi Arad con Ball e il suo socio Joe Hartwick Jr. tramite la loro Oddball Entertainment.

L'uscita prevista per The Legend of Zelda è il 26 marzo 2027.