Hunter Schafer e Tim Roth star del film Fish, diretto dal regista italiano Carlo Hintermann

Hunter Schafer e Tim Roth saranno i protagonisti di Fish, un nuovo film ambientato in una Venezia onirica che sarà diretto dal regista italiano Carlo Hintermann.

Minerva Pictures e TVCO presenteranno il progetto al Festival di Cannes per trovare possibili accordi per la distribuzione e i finanziamenti.

Cosa racconterà il film di Hintermann

Le riprese di Fish dovrebbero iniziare a Venezia nei primi mesi del 2026.

Tim Roth avrà la parte del protagonista, il professor Fish Osborne che viene descritto come uno storico dell'arte brillante, ma che conduce una vita solitaria. L'uomo sta affrontando una misteriosa trasformazione: Fish sta infatti diventando lentamente un pesce.

Sundown: Tim Roth in un primo piano

Mentre il suo segreto inizia a emergere, Billie (Hunter Schafer) e altri studenti iniziano a percepire la propria identità attraverso una prospettiva nuova.

La sinossi anticipa che 'la mutazione non diventa una maledizione, ma un radicale atto di liberazione'.

Carlo Hintermann (The Book of Vision) ha scritto la sceneggiatura insieme a Tania Pedroni e Fish sarà una co-produzione con Frakas productions e Amour Fou Luxembourg.

Il film ha inoltre ottenuto il sostegno della Veneto Film Commission e di Media Creative Europe.

I recenti impegni delle due star

Tim Roth ha recentemente completato le riprese del film di Peaky Blinders, che vedrà come protagonisti Cillian Murphy e Barry Keoghan.

Hunter Schafer, invece, ha tra i suoi prossimi progetti la serie Blade Runner 2099 di Amazon Prime Video, Mother Mary con star Anne Hathaway e Michaela Coel, e tornerà nella stagione 3 di Euphoria, le cui riprese sono attualmente in corso.