The Laundromat: nel trailer del film, Meryl Streep, Gary Oldman e i Panama Papers

Il primo trailer di The Laundromat, nuovo film di Steven Soderbergh con Meryl Streep, è stato rilasciato da Netflix.

Nel trailer del film, che in Italia sarà intitolato Panama Papers, vediamo Meryl Streep insieme a un cast degno del suo calibro, come Gary Oldman e Antonio Banderas. L'attrice, interpreta una pittoresca signora di nome Ellen Martin che, come si capisce dal trailer, indaga su una mega truffa architettata dai soci di uno studio legale di Panama.

The Laundromat sarà presentato proprio in questi giorni alla 76° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ed è ispirato allo scandalo dei Panama Papers: 11 milioni di documenti confidenziali dello studio legale Panama Mossack Fonseca, che hanno dimostrato come politici e potenti abbiano nascosto i propri capitali nel paradiso fiscale di Panama.

Scott Z. Burns ha adattato la sceneggiatura per il film dal romanzo del giornalista Jake Bernstein, vincitore del Premio Pulitzer, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite.

La storia di The Laundromat è la seguente: Quando la sua vacanza idilliaca prende una piega inattesa, Ellen Martin comincia a fare ricerche su una polizza assicurativa falsa, per ritrovarsi in un giro infinito di loschi traffici, riferibili a uno studio legale di Panama specializzato nell'aiutare i cittadini più ricchi del mondo ad accumulare fortune ancora più grandi. Gli affascinanti - ed elegantissimi - soci fondatori Jürgen Mossack e Ramón Fonseca sono esperti nel trovare soluzioni seducenti, attraverso società fittizie e conti offshore, per aiutare i ricchi e potenti a prosperare. Ci mostreranno che il problema di Ellen è solo la punta dell'iceberg dell'evasione fiscale, delle tangenti e di altre assurdità con le quali i super ricchi sostengono il sistema finanziario corrotto del mondo.

Il film sfreccia attraverso un caleidoscopio di comiche deviazioni in Cina, Messico, Africa (via Los Angeles) e Caraibi, fino all'incidente dei Panama Papers del 2016, occasione in cui i giornalisti fecero trapelare i documenti segreti criptati dei clienti di alto profilo di Mossack Fonseca._