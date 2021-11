The Last of Us: Tommy di Gabriel Luna e una Jackson post-apocalittica nelle foto dal set

Nuove foto dal set della serie HBO The Last of Us ci offrono un primo sguardo al personaggio di Tommy, interpretato da Gabriel Luna, e alla città di Jackson.

Prosegue senza sosta la lavorazione della serie HBO The Last of Us, adattamento dell'amatissimo videogame: Le nuove foto rubate dal set ci permettono di dare uno sguardo al Tommy di Gabriel Luna e a una Jackson post-apocalittica.

In una delle foto Gabriel Luna è in piedi con la maschera sul viso. Nella seconda immagine, invece, possiamo dare uno sguardo al suo look che sembra coerente con l'aspetto del personaggio di Tommy nella serie di videogiochi, con i suoi lunghi capelli e i baffi.

Le immagini degli esterni di The Last of Us, diffuse da The Last of Us Updates su Twitter, mostrano una Jackson post-apocalittica vicinissima a quella dei videogiochi. Luoghi specifici includono il Tipsy Bison, la scuola di Jackson e Jackson Hole Book Trader. Jackson, Wyoming, è una fiorente comunità di sopravvissuti fondata dalla coppia composta da Tommy e dalla moglie Maria vicino a una diga idroelettrica che fornisce energia alla cittadina.

Basato sull'acclamato videogioco The Last of Us, sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, lo show storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere.

Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

Midnight Mass: il personaggio di Rahul Kohli è un omaggio a The Last of Us

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi di The Last of Us ci saranno lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.

Nel cast della serie troviamo Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) e Gabriel Luna (Tommy).