Gli 8 migliori film e serie tv di Pedro Pascal

Da Oberyn Martell a Joel Miller, ripercorriamo insieme i migliori ruoli di Pedro Pascal, sulla cresta dell'onda soprattutto grazie alla grande serialità che gli ha portato anche la nomination agli Emmy Awards 2023 per The Last of Us.

Non gli piace essere considerato un daddy anche se ne ha interpretati molti al cinema e soprattutto in tv. Pedro Pascal è un attore incredibilmente generoso a quanto dicono i colleghi e che ha saputo collezionare finora una serie di ruoli praticamente tutti iconici, soprattutto sul "piccolo" schermo che gli ha portato molta fortuna (ne ha avuta un po' meno al cinema, soprattutto per i film scelti), tanto da arrivare alla sua prima nomination agli Emmy Awards 2023 per il personaggio di Joel in The Last of Us.

The Last of Us: Pedro Pascal nel finale di stagione

Un traguardo importante in un percorso che sdogana non solo le origini latine dell'attore ma anche la serialità di genere in tutto e per tutto (qui addirittura parliamo di una serie tratta da un videogioco). Andiamo allora a ripercorrere brevemente la carriera dell'attore cileno negli 8 migliori film e serie tv di Pedro Pascal.

I film di Pedro Pascal

Un agente dello spionaggio molto particolare, un ricco miliardario dedito agli eccessi, un cowboy ed ex amante: è variegata la filmografia di Pascal, aprendo a ruoli diversi e toni e tematiche altrettanto differenti.

Agente Whiskey in Kingsman: Il cerchio d'oro (2017)

Kingsman: Il cerchio d'oro, Pedro Pascal in un momento del film

Nel fortunato sequel di Kingsman: The Secret Service, tratto dall'omonimo graphic novel e ambientato questa volta negli Stati Uniti per raccontare dei "cugini americani" delle spie inglesi protagoniste, Pedro Pascal interpreta l'agente Whiskey, il nuovo partner affibbiato a Eggsy (Taron Egerton) dopo la morte dello zio. Sopra le righe e sguaiato, il personaggio riserva varie sorpresa e un singolare epilogo nel corso di Kingsman: Il cerchio d'oro.

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

Strange Way of Life (2023)

Strange Way of Life: Ethan Hawke, Pedro Pascal e Pedro Almodóvar in una foto

Con questo progetto Pascal ha in comune un suo omonimo di primo nome. Presentato in pompa magna a Cannes, l'acclamato cortometraggio di Pedro Almodóvar Strange Way of Life vede protagonisti lui ed Ethan Hawke, accanto a Manu Ríos e un altro Pedro, Casablanc, per raccontare la storia di due cowboy ed ex amanti che si ritrovano dopo 25 anni con un segreto. "La mia risposta a Brokeback Mountain", come l'ha definito lo stesso regista, dal titolo di una vecchia canzone portoghese fado di Amália Rodrigues, che viene suonata nel corto.

Javi Gutierrez ne Il Talento di Mr. C (2022)

Il talento di Mr. C: Pedro Pascal in una scena del film

Pedro Pascal è molto autoironico - basti vedere di quanti meme è diventato protagonista e allo stesso tempo ci giochi lui stesso - e lo ha dimostrato interpretando il miliardario Javi Gutierrez, che vuole come ospite d'onore al suo compleanno a Maiorca nientemeno che Nicolas Cage. O almeno una versione sopra le righe dell'attore interpretata da lui stesso nel film a lui dedicato Il talento di Mr. C. Una delle passioni che condividono i due "personaggi? L'amore per Il gabinetto del Dottor Caligari e per Paddington 2, visto per la prima volta insieme. A proposito di curriculum, la filmografia di Pedro Pascal comprende anche ruoli e film non citati qui, come Wonder Woman 1984 perché il suo cattivo, Maxwell Lord, non era all'altezza della sua interpretazione, così come del resto tutta la pellicola.

Le serie tv di Pedro Pascal

Come dicevamo, è il piccolo schermo che ha dato la maggiore notorietà a livello mondiale (e le maggiori soddisfazioni) a Pedro Pascal. Partendo da l'ultimo rimasto di una grande casata del Sud in un continente dimenticato e un agente della DEA determinato a combattere la droga e la corruzione, per arrivare al rappresentante di un popolo in giro per "una galassia lontana lontana" e infine al padre putativo che tutti vorremmo.

Javier F. Peña in Narcos (2015 - 2017)

Narcos: l'attore Pedro Pascal in una foto della stagione 2

Per i migliori ruoli di Pedro Pascal in tv non potevamo che iniziare con quello che l'ha reso famoso insieme a Game of Thrones, ovvero una persona realmente esistita, quindi una doppia sfida per l'attore cileno. Javier F. Peña, classe 1958 nato a Kingsville, è un agente statunitense in pensione della DEA (Drug Enforcement Administration) che, insieme a Steve Murphy (Boyd Holbrook), dopo una lunga ed estenuante caccia all'uomo riuscì a catturare Pablo Escobar (nella serie col volto di Wagner Moura), il signore della droga colombiano e leader del cartello di Medellín. Nel raccontare la diffusione del traffico di cocaina tra Usa ed Europa, Narcos passò nella terza stagione ad un altro cartello da fermare, quello di Cali, guidato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela.

Oberyn Martell ne Il Trono di Spade (2014)

Il trono di spade: Pedro Pascal e Hafþór Júlíus Björnsson in una scena dell'episodio The Mountain and the Viper

Il ruolo che ha portato l'attore cileno riconoscibile a livello mondiale è sicuramente quello di Oberyn Martell nella quarta stagione de Il trono di spade, in originale Game of Thrones, tratta dalle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin. Il suo personaggio, soprannominato la Vipera Rossa, è sicuramente il motore dell'azione nel quarto ciclo di episodi, avvicinandosi pericolosamente alla Cersei di Lena Headey, e protagonista forse del combattimento più entusiasmante di tutta la serie, il duello contro la Montagna, in cui pecca di hubris raccontando come l'avversario sia stato responsabile della morte della sorella in un monologo degno della migliore tragedia greca.

Din Djarin in The Mandalorian (2019 - )

The Mandalorian 2: Mando e il Bambino in una scena del sesto episodio, La tragedia

Il ruolo che tuttora interpretato e che lo ha consacrato alla Galassia è sicuramente quello del Mandaloriano Javi Gutierrez, detto anche semplicemente "Mando", nella prima serie live action spin-off di Star Wars, The Mandalorian, successo mondiale di consenso senza precedenti per la piattaforma Disney+. Sarà per il carattere ligio e allo stesso tempo ribelle del suo personaggio, sarà perché indossa sempre il casco e l'armatura e quindi non lo si vede mai in volto, tutto ciò che può fare Pascal è donargli la propria voce e carisma per caratterizzarlo. Sarà la religione che lo guida da bravo Mandaloriano al motto di "Questa è la via", sarà il suo rapporto di padre surrogato con Baby Yoda che li rende una delle coppie più esplosive della Galassia, ma è proprio nato per questo ruolo. Tanto più che in The Book of Boba Fett gli unici episodi interessanti sono quelli in cui c'è lui.

The Last of Us: i possibili progetti paralleli all'orizzonte per la serie tv

Joel Miller in The Last of Us (2023 - )

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

Tutte le serie tv di Pedro Pascal, come dicevamo, sono state la sua fortuna e hanno avuto tutte e quattro un richiamo a livello globale permettendogli di arrivare in tutte le case e a tutte le età di spettatori. L'ultima in ordine di tempo, The Last of Us, tratta dall'omonimo videogioco di successo di Naughty Dog, lo ha visto diventare nuovamente padre, straziato e disperato per la morte della figlia adolescente che, anni dopo, trova una ragazzina orfana e ribelle, Ellie (Bella Ramsey, in una quasi reunion da Game of Thrones) a cui si troverà a fare da genitore suo malgrado in un lungo viaggio che li porterà alla verità sul mondo distopico in cui sono finiti, e dove una pandemia si sta diffondendo tramite un fungo. Ruolo che gli è valso la nomination agli Emmy Awards 2023 nella categoria Miglior Attore Drammatico. Il loro rapporto e la sua evoluzione è la colonna portante dell'intero show, che tornerà con una seconda stagione tratta dal secondo capitolo del videogame.