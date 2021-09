Midnight Mass: il personaggio di Rahul Kohli è un omaggio a The Last of Us

L'attore Rahul Kohli e il regista Mike Flanagan confermano l'omaggio al videogame The Last of Us in uno dei personaggi di Midnight Mass.

Il personaggio interpretato da Rahul Kohli nella serie Netflix Midnight Mass è un omaggio al Joel Miller di The Last of Us. La conferma su Twitter arriva dallo stesso Kohli, il quale ha rivelato il suo amore e quello del regista Mike Flanagan per il protagonista del popolare videogame Naughty Dog. Il risultato è che lo Sceriffo, interpretato da Kohli, ha un look in gran parte ispirato a quello di Joel.

"È vero, durante lo sviluppo del look dello sceriffo Hassan, ci siamo commossi tanto @flanaganfilm e io per via del videogame di @Neil_Druckmann The Last of Us, e dall'incredibile performance di @TroyBakerVA nel ruolo di di Joel, così entrambi abbiamo deciso di rendere omaggio a questo meraviglioso personaggio con un look ispirato a Joel. #MidnightMass" ha scritto Rahul Kohli su Twitter.

Come anticipato nella nostra recensione di Midnight Mass, disponibile in streaming su Netflix da oggi, racconta la storia dell'arrivo di un prete particolarmente carismatico su una piccola isola così sonnecchiosa che potrebbe essere morta, nell'ambito di una comunità di fedeli disposta a credere a ogni costo. Il suo arrivo a Crockett Island coinciderà con una serie di situazioni decisamente singolari, eventi miracolosi e terrificanti presagi.

Il cast di Midnight Mass comprende i nomi di Kate Siegel, Zach Gilford, Hamish Linklater, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Annarah Shephard, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

