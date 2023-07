The Last of us, Gabriel Luna: 'Le riprese straordinarie come quelle de Il Signore degli Anelli'

Gabriel Luna, interprete di Tommy nell'adattamento televisivo di The Last of Us, ha definito straordinarie le riprese della serie, paragonandole a quelle de Il Signore degli Anelli.

The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame Naughty Dog, ha convinto all'unisono critica e pubblica che lo hanno definito un prodotto adatto ai fan del franchise e ai neofiti. Gabriel Luna, che nella serie ha vestito i panni di Tommy (fratello di Joel), ha voluto elogiare l'intera produzione dello show paragonandola a quella de Il Signore degli Anelli.

"Il setting, l'intera scenografia, l'aver girato per un anno intero. Sono tutti elementi che hanno resto questo progetto un qualcosa di straordinario e al tempo stesso raro nel suo genere. Difficilmente vedi cose di questo tipo nella nostra industria se non con Il Signore degli Anelli" ha dichiarato ai microfoni di Metro. "Pedro e Bella dovrebbero essere ammirati per la loro resistenza, così come il resto della crew".

Purtroppo la stagione 2 di The Last of Us è al momento in pausa per via dello sciopero degli attori e potrebbe arrivare su HBO non prima del 2025. The Last of Us ha anche guadagnato la nomination come miglior serie drammatica e per gli attori protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey e i guest (Melanie Lynskey, Storm Reid e Anna Torv).

La pandemia di The Last of Us: finzione o realtà?

The Last of Us, Pedro Pascal sconvolto dal finale del videogame

La serie TV ha ha replicato in alcune scene quanto visto nel videogame, frame by frame, compreso il finale. A quanto pare, però, Pedro Pascal non sapeva che l'ultima scena dello show fosse identica a quella del videogame, rimanendo sorpreso da questa scoperta.

A farglielo notare era stato Steven Yeun che invece aveva giocato al videogame per numerose ore di fila, arrivando anche al punto incriminato.