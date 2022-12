The Last of Us e The Idol tra le serie anticipate dal teaser trailer di HBO

The Last of Us e The Idol sono due delle serie più attese del 2023 di cui HBO svela le prime immagini in un teaser dedicato agli show in arrivo nel 2023.

HBO ha fornito un saggio delle serie tv in arrivo ne 2023 in un teaser trailer che raccoglie le prime immagini di The Last of Us e The Idol, ma anche di Velma, Succession 4, Barry e Our Flag Means Death.

La serie più attesa de nuovo anno è senza dubbio The Last of Us, interpretata da Pedro Pasal e Bella Ramsay, che adatta l'acclamato videogioco omonimo. Lo show, che farà il suo debutto su HBO Max il 15 gennaio, è ambientata 20 ani dopo la distruzione della civiltà moderna. I superstiti Joel (Pascal) e la 14enne Ellie (Bella Ramsey) devono attraversare una terra post-apocalittica mentre l'uomo cerca di portare la ragazzina fuori dalla zona in quarantena.

Un'altra serie HBO Original molto attesa è The Idol, creata da Abel Tesfaye (The Weeknd), Sam Levinson e Reza Fahim. Guidata da Lily-Rose Depp, la serie si concentra sulla complessa relazione tra un idolo pop in ascesa e un guru dell'auto-aiuto e leader di una setta moderna. Gli appassionati di politica non si perderanno White House Plumbers, in arrivo a marzo, che fa luce sullo scandalo Watergate da una prospettiva inedita. nel cast Justin Theroux e Woody Harrelson.

Anche Max Originals sta uscendo a pieno regime con nuovi show. Il 12 gennaio, i fan di Scooby-Doo potranno dare un'occhiata alla nuovissima serie prequel, Velma. Guidata da Mindy Kaling nel ruolo del protagonista, Velma è una commedia animata per adulti che punta i riflettori sul cervellone della banda, Velma Dinkley. La serie si concentrerà sul passato di Velma mentre tenta di risolvere misteri più sanguinosi di quelli che siamo abituati a vedere nelle produzioni su Scooby-Doo più orientati alla famiglia. Inoltre reintrodurrà gli spettatori a volti familiari tra cui Shaggy (Sam Richardson), Daphne (Constance Wu) e Fred (Glenn Howerton).

Il promo contiene anche anticipazioni delle nuove stagioni di alcune serie molto amate di HBO: Succession, Perry Mason, The Gilded Age, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty e True Detective: Night Country. Tra le commedie rivedremo Barry, The Righteous Gemstones, Somebody Somewhere, Curb Your Enthusiasm e A Black Lady Sketch Show.