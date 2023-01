The Last of Us: la preview dell'episodio 4 anticipa qualcosa di terribile per i protagonisti (VIDEO)

Un nuovo video preview di The Last of Us sembra anticipare qualcosa di brutto per i nostri due protagonisti; di cosa si tratta?

Dopo gli ultimi eventi in The Last of Us vediamo Joel ed Ellie continuare il loro viaggio. Di recente HBO Max ha pubblicato un video preview in cui vengono anticipati momenti chiave del quarto episodio. La strada è ancora lunga, e all'ombra di un mondo in rovina le regole di un tempo sembrano essere soltanto un mero ricordo...

(Se non avete guardato il terzo episodio di The Last of Us vi sconsigliamo leggere, onde evitare spoiler importanti). Nell'ultimo episodio abbiamo visto Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) entrare in contatto con Bill e Frank, due sopravvissuti con un rapporto molto particolare. L'incontro con loro ci ha offerto un quadro più ampio sul mondo che circonda i due protagonisti, anche se non nel migliore dei modi.

Nel prossimo li vedremo quindi proseguire a bordo di un pick-up Chevy S10, intenzionati a non fermarsi più ma... sembra proprio che qualcosa li attenda all'orizzonte. Lungo la strada, quando un uomo chiede loro aiuto, la situazione precipita all'improvviso. Nel video si distinguono chiaramente le dinamiche di un incidente, cambiando repentinamente il registro narrativo dalle prime scene.

The Last Of Us: 6 curiosità sulla serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Cosa sarà successo ai nostri protagonisti? Sono forse incappati nella trappola di un gruppo che sopravvive derubando il prossimo? Non ci resta attendere le nuove puntate in uscita ogni lunedì su Sky Atlantic e Now.