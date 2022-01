The Last Of Us: Storm Reid avrà la parte di Riley

L'attrice Storm Reid ha ottenuto il ruolo di Riley nella serie tratta dal videogioco di The Last Of Us, prodotta per HBO.

The Last Of Us, la serie tratta dal popolare videogame, ha trovato la giusta interprete per il ruolo di Riley: Storm Reid.

Negli ultimi giorni erano emerse online delle indiscrezioni legate al suo potenziale coinvolgimento nel progetto e solo ora HBO ha condiviso la conferma ufficiale.

Storm Reid avrà quindi in The Last of Us il ruolo di Riley Abel e sarà una guest star dello show, probabilmente apparendo solo nei flashback o nelle fasi iniziali della storia.

Nel videogioco originale Riley veniva solo nominata e in Left Behind, che rivelava invece il passato dei protagonisti, si raccontava il rapporto di amicizia esistente tra la ragazze ed Ellie, interpretata nello show da Bella Ramsey, prima che la protagonista scoprisse la sua immunità al virus che aveva travolto totalmente il mondo.

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ha accolto l'attrice tra gli interpreti del progetto dichiarando: "Riley! Benvenuta nella famiglia, Storm Reid!".

Tra gli interpreti dello show ci sono poi Pedro Pascal nel ruolo di Joel; Gabriel Luna nei panni di Tommy, il fratello di Joel; Nico Parker che sarà Sarah, la figlia di Joel; Merle Dandridge che riprende il ruolo avuto anche nel videogioco, ovvero quello della leader Marlene che guida il gruppo Fireflies contro il regime militare del governo; Nick Offerman che sarà Bill; e Murray Bartlett nei panni di Frank.

Basato sull'acclamato videogioco The Last of Us, sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, lo show si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere.

Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi di The Last of Us ci saranno lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.