The Last of us: ecco come lo sciopero di attori e sceneggiatori influenzerà la lavorazione della stagione 2

Lo showrunner di The Last of Us, Craig Mazin, ha fatto il punto sulle tempistiche di lavorazione della seconda stagione alle prese con lo sciopero di attori e sceneggiatori che lottano per un equo compenso e per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

L'adattamento della HBO del popolare videogioco post-apocalittico con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie ha ricevuto il plauso della critica, ascolti da record ed è diventato un fenomeno della cultura pop. La seconda stagione di The Last of Us, che ha ottenuto il rinnovo poco dopo la premiere nel gennaio 2023, originariamente doveva uscire nel 2025, ma adesso si profila un ritardo. Craig Magazin ha fatto il punto sulla situazione nel corso di un'intervista con Deadline spiegando:

The Last of Us: Bella Ramsey nel finale di stagione

"Abbiamo già un'idea chiara della nuova stagione, sono riuscito ad avere una bozza e inviare il primo episodio subito prima della scadenza. Al momento sto scrivendo la serie solo nella mia testa, faccio lunghe passeggiate e penso alle scene perché quando finalmente lo sciopero si sarà concluso e gli studios saranno rinsaviti dovrò impazzire per terminare la serie in tempo per l'uscita".

Lo sceneggiatore prosegue: "Avevamo un po' più di margine rispetto al solito, credo, solo perché abbiamo dovuto aspettare un po' più a lungo per allineare la produzione alle condizioni meteorologiche. Molto di quello che facciamo è in esterni, quindi avevamo uno schedule che stranamente non è stato influenzato immediatamente. Ma non possiamo congelare per sempre le nostre date. Se questi scioperi durano molto più a lungo, inevitabilmente, dovremo far slittare l'uscita e questo fa male a noi, fa male al pubblico e fa male a HBO. Tutti vogliamo tornare al lavoro, vogliano solo risolvere questo problema. Quindi incrociamo le dita".

The Last of Us ha decretato la morte dell'eroe classico

Ecco cosa sappiamo della produzione di The Last of Us Stagione 2

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Mentre la prima stagione di The Last of Us è stata girata a Calgary in 200 giorni, la seconda stagione farà base a Vancouver poiché una parte significativa del videogioco The Last Of Us Part II è ambientata nel nord-ovest del Pacifico. Tuttavia, la pre-produzione è stata messa in pausa quando lo sciopero degli sceneggiatori ha preso il via il 2 maggio. La serie ha usato l'escamotage di tenere le audizioni per i nuovi personaggi usando battute del videogame visto che le sceneggiature die nuovi episodi non sono ancora state scritte. Craig Mazin ha rivelato di aver finito di scrivere solo il primo episodio della seconda stagione prima che lo sciopero della WGA prendesse il via.

In un primo momento, le riprese della seconda stagione avrebbero dovuto iniziare all'inizio del 2024 per un debutto nel 2025, come ha confermato la dirigente della HBO Francesca Orsi. Ma adesso, con il raddoppio dello sciopero degli attori, lo spettro di uno slittamento nelle tempistiche minaccia da vicino la produzione.