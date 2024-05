The Last of Us 2: Jeffrey Wright entra nel cast dei nuovi episodi, ecco chi interpreterà

La star Jeffrey Wright si unisce al cast di The Last of Us, mentre prosegue la lavorazione degli episodi della seconda stagione della serie HBO.

Jeffrey Wright è il nuovo arrivo nel ricco cast della seconda stagione di The Last of Us, acclamata serie HBo che in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

In The Last of Us 2, Jeffrey Wright si calerà nei panni di Isaac, misterioso e potente leader di un gruppo di miliziani in cerca di libertà, rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse. Una conferma per HBO, visto che Wright aveva già interpretato Isaac nel videogioco The Last of Us Part II.

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

Un cast eccezionale per la serie apocalittica

La seconda stagione di The Last of Us vede il ritorno dei protagonisti Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie. Con loro troviamo Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley in quello di Maria. Tra i nuovi arrivi Kaitlyn Dever sarà Abby, Isabela Merced interpreterà Dina, l'interesse sentimentale di Ellie, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer sarà Mel, Tati Gabrielle apparirà nei panni di Nora, Spencer Lord nei panni di Owen e Danny Ramirez in quelli di Manny. Inolytre si segnala la presenza di Catherine O'Hara in veste di guest star.

The Last of Us 2: le foto dal set di Ellie e Dina svelano una sequenza ben nota ai videogiocatori [SPOILER]

Basata sull'acclamato videogioco The Last of Us, sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation, la storia è ambientata vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un rude sopravvissuto, viene assunto per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un breve incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti devastati dalla catastrofe e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza.