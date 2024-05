The Last of Us 2: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Il cast, la trama, i collegamenti col videogioco: tutto quello che dovete sapere per arrivare preparati alla seconda stagione di The Last of Us, in arrivo nel 2025. Intanto recuperate la prima, in streaming solo su NOW.

"Le riprese sono in corso". Questa frase è stata pronunciata diverse volte negli ultimi mesi, a proposito di molte produzioni televisive tornate a lavoro dopo il doppio sciopero di sceneggiatori e attori che aveva fermato l'industria nella seconda metà del 2023. Tra queste anche The Last of Us, adattamento di successo da parte di HBO del celebre videogioco cult di Naughty Dog, che si stanno svolgendo a Vancouver, in Canada, e che non vedremo prima del prossimo anno. Arrivati quasi a metà 2024 ci sembra l'occasione perfetta per fare un ripasso su tutto quello che sappiamo a proposito dei nuovi episodi attualmente in produzione, mentre potete rivedere la prima stagione in streaming solo su NOW.

The Last of Us stagione 2: data di uscita, trama e dichiarazioni dei creatori

The Last of Us: Pedro Pascal nella prima foto della stagione 2

Quando vedremo la stagione 2 di The Last of Us? Nel 2025, come già detto. Ma più precisamente quando? Secondo uno scooper americano, si parla di marzo/aprile del prossimo anno, ma è più probabile invece un'uscita nella seconda metà dl 2025, a detta dei produttori. Da quanti episodi sarà composta la seconda stagione? Tra gli 8 e i 10, il numero oramai canonico per le produzioni HBO (la prima ne ha avuti 9).

Qual è la trama? La serie racconta una storia di sopravvivenza che si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembrava un incarico di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e imparare a fidarsi l'uno dall'altra per riuscire a sopravvivere.

Bella Ramsey è di nuovo Ellie in The Last of Us 2

La seconda stagione seguirà di nuovo Joel e Ellie insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. La trama si ispirerà in parte a quella della Parte 2 del videogioco (riproposta di recente in Versione Remastered), che però avrà bisogno di almeno due annate per essere raccontata: i produttori non hanno rivelato quante stagioni sono previste in totale e a che punto della trama si interromperà la stagione 2.

Lo showrunner e co-creatore Craig Mazin (Chernobyl) ha inoltre dichiarato che nessuno è indispensabile e al sicuro nella serie e che potrebbero aprirsi anche ad alcuni spin-off col tempo, vista la vastità dell'universo narrativo raccontato e se ci saranno delle basi per una buona storia parallela. Non è tutto: Neil Druckmann, il co-creatore del serial ed ideatore del videogame, ha rivelato che dovrebbero essere presenti nelle nuove puntate alcuni "lost levels", che sono stati tagliati dal gioco The Last of Us Part II originale (ma non nella Versione Remastered). Un indizio che potrebbe confermare come siano già sostanzialmente al lavoro anche per una terza stagione della serie che potrebbe - addirittura - aprire ad un terzo capitolo del videogioco originale.

The Last of Us 2: le new entry del cast

i protagonisti nella prima stagione della serie

Andiamo a riassumere i tanti volti nuovi del cast annunciati negli scorsi mesi che vedremo nella nuova stagione - nel frattempo, recuperate (o riguardate per un utile ripasso) la prima in streaming solo su NOW. Kaitlyn Dever sarà Abby Anderson, un'abile combattente che viene messa a dura prova mentre cerca vendetta per coloro che amava. Young Mazino sarà Jesse: un membro importante nella sua comunità, un giovane altruista, sempre pronto a sacrificarsi per gli amici. Nel videogioco Jesse è l'ex fidanzato di Dina, che nella serie avrà il volto di Isabela Merced. Dina dal canto suo è uno spirito libero il cui affetto per Ellie sarà messo alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono.

Un pensieroso Pedro Pascal nei panni di Joel

L'ultimo gruppo di new entry comprende: Danny Ramirez nel ruolo di Manny, Ariela Barer che interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, un medico militare, e Spencer Lord sarà Owen, un compagno di Abby. Infine Catherine O'Hara apparirà come guest star nei panni di un personaggio misterioso ma fondamentale per la trama, sul quale HBO non ha voluto svelare ulteriori dettagli.

The Last of Us 2: dietro le quinte

The Last of Us: un'immagine dei protagonisti

La stagione 2 di The Last of Us avrà molteplici registi dietro la macchina dalle serie più di successo degli ultimi anni: Mark Mylod (Succesion), Kate Herron (Loki), Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen), Peter Hoar e ovviamente i creatori e produttori della serie, Craig Mazin e Neil Druckmann. The Last of Us è scritto e prodotto esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann.

The Last of Us è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Siete carichi per i nuovi episodi?