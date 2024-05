The Last of Us 2: primo sguardo al villain Isaac di Jeffrey Wright [SPOILER]

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Jeffrey Wright nel cast della seconda stagione di The Last of Us, spuntano in rete le prime foto dell'attore in costume nei panni di Isaac.

Dal videogame alla serie tv. Dopo aver fatto la conoscenza di Isaac Dixon in The Last of Us Part II, il leader del Fronte di Liberazione di Washington Liberation farà ritorno nella seconda stagione della serie HBO e, come abbiamo preso, sarà proprio il doppiatore del videogame Jeffrey Wright. Adesso le prime foto dei villain hanno fatto la loro comparsa in rete, condivise da GameFragger.com, mostrando Wright in costume in una versione più giovane dell'antagonista.

The Last of Us Part II ha svelato pochi dettagli sul passato di Isaac, tra cui il trasferimento da Seattle dopo aver servito nell'esercito tra i Marines. Nel presente, lui è il capo di Abby e lei è il suo soldato più fidato.

È interessante notare che l'uniforme indossata da jeffreyJeffrey Wright suggerisce che Isaac sta lavorando per la FEDRA all'epoca in cui è ambientata la storia, anticipando quindi che la serie TV esplorerà come e perché si sia rivoltato contro di loro dopo essere diventato uno dei tanti ribellatisi al controllo militare. È anche possibile che l'Isaac della serie tv sia più giovane della sua controparte nei videogiochi e che sia semplicemente sotto copertura.

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, ISaac sarà "il leader silenziosamente potente di un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà, ma è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse".

Primi dettagli su The Last of Us 2

La seconda stagione di The Last of Us vede il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie. Con loro tornano anche Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley in quello di Maria. Tra i nuovi arrivi Kaitlyn Dever sarà Abby, Isabela Merced interpreterà Dina, l'interesse sentimentale di Ellie, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer sarà Mel, Tati Gabrielle apparirà nei panni di Nora, Spencer Lord nei panni di Owen e Danny Ramirez in quelli di Manny. La star di Beetlejuice Catherine O'Hara comparirà in veste di guest star.

Basata sull'acclamato videogioco The Last of Us, sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation, la storia è ambientata vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un rude sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un breve incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti devastati dalla catastrofe e lottare per restare in vita tra mille pericoli.