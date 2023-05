The Last of Us 2: in programma audizioni con scene dal videogame per via dello sciopero della WGA

Prima di interrompere la produzione, agli attori in lizza per il casting di The Last of Us 2 era stato chiesto di leggere scene tratte dal videogame visto che le sceneggiature per la nuova stagione non sono ancora state scritte.

The Last of Us 2 è l'ultima vittima dello sciopero degli sceneggiatori della WGA. La produzione della serie HBO si stava preparando a fare i casting per i nuovi episodi utilizzando scene dal videogame, visto che le sceneggiature non sono ancora pronte, ma adesso è tutto saltato e la lavorazione è in pausa.

The Last of Us: Pedro Pascal nel quinto episodio

Prima dello stop forzato, numerose fonti hanno confermato che il team del casting stava chiedendo agli attori di leggere parti provenienti da The Last of Us Part II, il videogame su cui sarà basata la seconda stagione della serie dal momento che, per adesso, non ci sono copioni. La speranza è che lo show riesca a rispettare le scadenze in tempo per iniziare le riprese della nuova stagione a inizio 2024 a Vancouver.

The Last of Us ha decretato la morte dell'eroe classico

La seconda stagione di The Last of Us slitterà?

La mancanza di sceneggiature per la seconda stagione di The Last of Us non dovrebbe sorprenderci dato che nei giorni scorsi il co-creatore e showrunner della serie Craig Mazin è stato avvistato al picchetto con i suoi colleghi membri della Writers Guild of America (WGA). Al momento Mazin è in sciopero e quindi, di fatto, lo sviluppo della seconda stagione è bloccato. Anche Neil Druckmann, che ha co-creato la serie ed è stato sceneggiatore e direttore creativo del videogame, supporta lo sciopero e non sta attualmente lavorando alla seconda stagione dello show.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Craig Mazin ha scritto la maggior parte dei nove episodi della prima stagione di The Last of Us, co-firmando con Neil Druckmann la premiere e il finale della prima stagione. Druckmann da solo ha scritto il settimo episodio, intitolato Left Behind. La serie ha avuto un enorme successo, col finale di stagione seguito su HBO dalla cifra record di oltre 8,2 milioni di spettatori.

The Last of Us è stato rinnovato per una seconda stagione dopo la messa in onda dei primi due episodi, confermato il ritorno delle star Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie.