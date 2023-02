The Last of Us: il quinto episodio anticipato anche in Italia per via del Super Bowl

Sky segue le mosse della messa in onda americana di The Last of Us, il cui quinto episodio è stato anticipato per evitare di sovrapporsi al Super Bowl.

In linea con l'anticipo di HBO, Sky ha confermato la premiere del quinto episodio di The Last of Us in v.o. dalle 3.00 della notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, solo on demand su Sky e in streaming su NOW. Il primo passaggio in lineare della puntata in lingua originale resterà invece, come al solito, nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 febbraio alle 3.00 (e poi in prima serata lunedì).

The Last of Us: una scena del terzo episodio

La nostra recensione in anteprima di The Last of Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame. La prima stagione dello show è composta da 9 episodi. Adattata dal creatore del gioco Neil Druckmann e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin, la storia si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie, una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.

The Last of Us 3, Stephen King dubita che la scena si svolga "10 miglia a ovest di Boston", la gaffe virale

Joel, interpretato da Pedro Pascal, è un sopravvissuto, tormentato da traumi e fallimenti passati, che deve attraversare un'America devastata dalla pandemia, mentre protegge una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità. Ellie, interpretata da Bella Ramsey, è un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato, potrebbe essere proprio lei la chiave per salvare il mondo. Con loro nel cast anche Gabriel Luna e Anna Torv.