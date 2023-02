The Last of Us 3, Stephen King dubita che la scena si svolga "10 miglia a ovest di Boston", la gaffe virale

Una gaffe legata all'ambientazione di una scena nel terzo episodio di The Last of Us ha alimentato gli sfottò virali da parte degli spettatori, Stephen King incluso.

Il terzo episodio di The Last of Us della HBO, intitolato "Long, Long Time", ha ottenuto il plauso universale per aver raccontato l'emozionante storia d'amore tra Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). Critici e telespettatori hanno elogiato la puntata come uno dei migliori episodi televisivi mai realizzati, ma c'è un piccolo errore che ha scatenato gli sfottò sui social media da parte degli spettatori, a cui si è unito perfino Stephen King. salvo per un momento che è diventato il discorso dei social media. Un'inquadratura chiave che intende rappresentare "10 miglia a ovest di Boston" non è chiaramente ambientato a 10 miglia a ovest di Boston in quanto presenta uno sfondo montuoso che ricorda il nord-ovest dell'America.

Gli screenshot della scena di The Last of Us sono rapidamente diventati virali sui social media, lo stesso Stephen King, originario del New England essendo nato e cresciuto nel Maine, ha sottolineato la gaffe in un post su Twitter.

"The Last of Us. Episodio 3: Volete davvero dirmi che si trova a 10 miglia a ovest di Boston?" ha twittato Stephen King.

Un utente seguace ha chiesto a King: "È davvero quello che ricordi da uno degli episodi più belli della televisione?" L'icona dell'orrore ha risposto: "Oh, mi è piaciuto molto. Stavo solo notando questa cosa".

The Last of Us, la recensione del terzo episodio: benvenuti a Lincoln

Anche Boston.com è intervenuto sulla scena in questione con un pezzo intitolato: "The Last of Us si fa beffe della geografia dell'area di Boston".