The Last of Us: il culmine del viaggio di Ellie e Joel nel promo del finale di stagione

HBO ha diffuso in rete il trailer dell'attesissimo episodio 9 di The Last of Us, intitolato 'Look for the Light', in arrivo domenica 12 marzo.

Ormai ci siamo. Il viaggio di Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal) terminerà con l'episodio 9 di The Last of Us, serie TV tratta dal pluripremiato videogame Naughty Dog. Ma sarà un addio temporaneo dal momento che lo show è già stato rinnovato da HBO per una seconda stagione.

Nel promo dell'episodio Look for the Light, vediamo i due protagonisti arrivare finalmente alla base delle Luci a Salt Lake City, ma i pericoli e le insidie sono dietro l'angolo. Chi ha già giocato al videogame conosce benissimo come termina The Last of Us e la stessa Bella Ramsey ha promesso un finale molto controverso che farà discutere i fan.

The Last of Us: Bella Ramsey svela la tragica scena che non verrà mai mostrata

Adattata dal creatore del gioco Neil Druckmann e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin, la storia di The Last of Us si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie, una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un semplice incarico, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre Joel ed Ellie attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.

In Italia The Last of Us va in onda su SKY e NOW.