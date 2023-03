The Last of Us: la prima stagione presto in homevideo con 4 edizioni e tre featurette esclusive

La prima stagione di The Last of Us sarà lanciata prossimamente da Warner Bros. Home Entertainment in DVD, Blu-ray, 4K UHD e 4K UHD Steelbook. Fra i contenuti speciali anche tre featurette esclusive.

L'atteso adattamento televisivo di uno dei titoli più amati dai videogiocatori che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, arriva prossimamente in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD per Warner Bros. Home Entertainment. The Last of Us, la serie tv basata sull'omonimo videogioco di successo, che ha registrato il secondo più grande debutto per una serie targata HBO®, dietro solo a House of the Dragon, è in rampa di lancio per l'approdo in homevideo.

In attesa della seconda stagione - la serie è stata recentemente rinnovata - gli appassionati di The Last of Us potranno presto acquistare la loro copia dell'acclamatissima prima stagione, già disponibile in preorder sui maggiori siti di e-commerce. Quattro le edizioni previste: DVD, Blu-ray, 4K UHD e 4K UHD Steelbook (qui il link del prodotto su Amazon). Ad accompagnare i nove episodi della prima stagione ci saranno quasi 3 ore di inediti contenuti speciali, incluse tre nuovissime e imperdibili featurette.

The Last of Us: una scena

La storia di The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti nel quale i due dovranno dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Tra i contenuti speciali, ecco le tre esclusive featurette per 4K, BLU-RAY E DVD: