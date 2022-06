The Last Of Us Part 1: il trailer del remake del popolare videogioco

Il videogioco The Last Of Us Part 1 avrà un remake in vendita a partire da settembre, ecco il trailer del progetto di Naughty Dog.

The Last Of Us ritornerà in vendita con un remake prodotto per PlayStation 5 e online è apparso il trailer della nuova versione, in vendita dal 2 settembre.

Naughty Dog ha infatti realizzato una nuova versione che verrà messa in vendita in due versioni, al prezzo di 69.99 e 99.99 dollari.

Il remake di The Last of Us, il cui adattamento televisivo con star Bella Ramsey e Pedro Pascal arriverà prossimamente su HBO, comprenderà anche l'espansione Left Behind, dedicata alla storia di Ellie.

Il progetto ha migliorato gli effetti visivi, la rappresentazione dei personaggi e la fotografia delle scene. Alcuni cambiamenti sono stati compiuti anche sul gameplay e sull'accessibilità.

La descrizione ufficiale della Sony riporta che sono migliorati anche i controlli e gli effetti speciali che permetteranno di immergersi ancora di più nel mondo di Ellie e Joel, oltre ad aver migliorato l'esplorazione e i combattimenti.