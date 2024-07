The Last of Us 2, l'incredibile trasformazione della Ellie di Bella Ramsey nella nuova foto dal set

Mentre procede la produzione della Stagione 2 di The Last of Us, che adatterà il secondo videogame della saga e compirà un salto in avanti nel tempo rispetto alla storia precedente, sono emerse nuove immagini dal set che mostrano la trasformazione della protagonista.

Dal set di Vancouver, infatti, uno scatto trapelato ha mostrato l'incredibile trasformazione di Bella Ramsey nei panni di Ellie, rispetto a come l'avevamo incontrata nella prima stagione. Ovviamente, alcuni fan sono dubbiosi sui tentativi dello show di ricreare il look di Ellie nel sequel, ma per la prima volta possiamo dare uno sguardo anche al culto di Seraphite che lei e altri dovranno affrontare nel corso delle varie stagioni dello show.

L'agenzia di stampa Canadagraphs ha pubblicato delle foto di Ramsey e Isabela Merced sul set e in costume nei panni di Ellie e Dina, in quello che sembra essere il loro viaggio a Seattle a caccia di vendetta.

Ellie e Dina in viaggio verso Seattle

Come già visto nelle precedenti foto sul set, Ramsey ha i capelli tirati indietro in modo simile a quelli di Ellie nel sequel, ma sono notevolmente più lunghi. Qui indossano la maglietta grigio-blu e i jeans che Ellie porta durante le scene di Seattle.

The Last of Us 2 potrebbe eliminare una scena fondamentale del gioco?

È la prima volta, inoltre, che vediamo Ramsey sfoggiare il tatuaggio di Ellie. Raffigura una falena che atterra su una felce e si estende per tutta la lunghezza dell'avambraccio destro. Lo usa per coprire una bruciatura chimica nel punto in cui si trovava il suo morso infetto di cordyceps, permettendole così di nascondere la sua immunità. Tuttavia, man mano che queste foto trapelano online, i fan sono sempre più critici anche verso i dettagli, come le acconciature e la dimensione/posizione dei tatuaggi che non corrispondono alla Ellie vista nel secondo gioco.

Attualmente, trovate l'intera prima stagione di The Last of Us su Sky e in streaming in esclusiva su Now. La Stagione 2 arriverà nel corso del 2025. Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di The Last of Us.