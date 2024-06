The Last Of Us: svelato il numero degli episodi della stagione 2 e quando potrebbe concludersi la serie

I creatori e showrunner di The Last Of Us hanno confermato il numero di episodi previsto per la stagione 2 e quando potrebbe concludersi la serie.

La stagione 2 della serie The Last Of Us arriverà sugli schermi di HBO, e in Italia su Sky e NOW, solo nel 2025, ma gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno ora svelato il numero di episodi previsto: sette.

L'adattamento televisivo dovrebbe, inoltre, avere almeno tre stagioni, come spiegato a Deadline.

Perché la stagione 2 avrà meno episodi

Mazin, parlando della scelta di avere una seconda stagione composta da meno puntate della prima, ha spiegato che la storia legata al materiale offerto da The Last of Us - Parte II è di più rispetto a quella proposta dal primo videogioco: "Abbiamo quindi dovuto capire come raccontare la storia attraverso le stagioni. Quando lo fai, vai alla ricerca di naturali punti di interruzione e mentre delineavamo questa stagione, quel punto sembrava arrivare dopo sette puntate".

Per ora HBO non ha ancora rinnovato la serie con star Bella Ramsey e Pedro Pascal per la terza stagione, ma gli showrunner sperano di poter proseguire la storia. Mazin ha sottolineato: "Non pensiamo che saremo in grado di raccontare la storia anche con altre due stagioni, la due e la tre, perché ci stiamo concedendo il tempo per raccontarla e seguire dei percorsi interessanti come abbiamo fatto un po' anche nella prima stagione".

Pedro Pascal è Joel nella prima immagine di The Last of Us 2

Per riuscire a ottenere il rinnovo per la terza e la quarta stagione sarà quindi necessario il sostegno degli spettatori. Lo showrunner ha tuttavia anticipato: "La stagione 3 avrà molti più episodi. E la storia potrebbe richiedere anche la 4. Una cosa che è assolutamente certa è che non vedo come potremmo raccontare la storia che rimane da raccontare dopo che la stagione 2 sarà completa in una stagione in più".

Druckmann ha inoltre sottolineato che la serie tv sulla storia di Joel ed Ellie manterrà l'approccio del videogame, passando dall'amore incondizionato alla vendetta. Neil ha aggiunto: "In modo più specifico, si tratta di una continuazione dell'amore della prima stagione e questo è semplicemente il lato oscuro di quella moneta, la ricerca di giustizia a ogni costo per le persone che ami e l'esplorazione di quel sentimento".

The Last of Us 2: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Il piano degli showrunner

La serie, tuttavia, non andrà oltre quanto raccontato nel videogioco. Mazin ha ribadito che nelle puntate si coprirà quel materiale, offrendo anche un po' di materiale rilevante a quella storia, offrendo nuovi percorsi e storie che rimangono al contesto del materiale alla base del progetto, nonostante si parli da tempo del possibile sviluppo di un terzo videogioco. Nella seconda stagione non torneranno ad esempio Bill e Frank, ma The Last Of Us continuerà ad approfondire ed espandere certi elementi e personaggi del videogioco.

Druckmann ha quindi ribadito che sono state progettate le varie stagioni tenendo in mente l'obiettivo finale. Le puntate della seconda stagione, infine, avranno una durata di circa un'ora.