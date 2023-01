The Last of Us: Neil Druckmann ha spiegato la scelta di Bella Ramsey per il ruolo di Ellie

Neil Druckmann, co-showrunner di The Last of Us, ha spiegato le sue personali ragioni alla base della scelta di Bella Ramsey come Ellie.

Fin dalle primissime indiscrezioni The Last of Us, la nuova serie tv targata HBO, ha dato non poco da riflettere ai fan storici dei videogiochi. Le prime discussioni sono affiorate con l'ufficializzazione del cast, rivelando Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli principali di Joel e Ellie. Neil Druckmann ha recentemente ha svelato i retroscena del casting della Ramsey, dicendo che si è trattato di una scelta molto sentita.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Basata sull'omonima serie di videogiochi di Naughty Dog, The Last of Us racconta la storia di Joel ed Ellie, due sopravvissuti a una particolare epidemia, che devono viaggiare attraverso gli Stati Uniti per trovare una possibile risposta al virus che sta affliggendo il mondo. Ellie sembra essere la possibile via verso una cura definitiva, poiché Joel scopre che la ragazza è immune ai funghi che stanno infestando ogni cosa.

The Last of Us: Craig Mazin e Neil Druckmann "non hanno intenzione di raccontare storie oltre ai videogiochi"

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Neil Druckmann, co-showrunner della serie, ha spiegato quali sono state le ragioni centrali nella scelta di Bella Ramsey come Ellie: "[durante il suo provino] Era come se ci stessimo trovando davanti a una Ellie realizzata in live action. Non sembrava di guardare un attore".

La reazione di totale stupore che ha portato alla sua assunzione si rifletterà anche sui fan storici di The Last of Us? Nel cast della serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey, troviamo anche: Gabriel Luna come Tommy, Anna Torv come Tess, Nico Parker come Sarah, Murray Bartlett nei panni di Frank, Nick Offerman come Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.