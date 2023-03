The Last of Us: Neil Druckmann anticipa il debutto di Abby nella stagione 2 con un nuovo poster

Il co-creatore del pluripremiato videogame ha stuzzicato i fan sul possibile debutto in live action di Abby, uno dei personaggi più controversi e discussi di The Last of Us: Part II.

Si è conclusa il 13 marzo scorso la prima stagione di The Last of Us, serie TV tratta dal pluripremiato videogame targato Naughty Dog. Ci sarà da aspettare ancora per vedere la seconda stagione ma Neil Druckmann, co-creatore del videogame, ha già stuzzicato i fan sul debutto di uno dei personaggi più controversi e discussi del franchise.

Stiamo parlando di Abby, introdotta in The Last of Us: Part II, videogame uscito nel 2020. Non facciamo spoiler sulle motivazioni che spingono Abby a comportarsi in una certa maniera nella storia del sequel e sono in molti a essere curiosi di sapere se le vicende verranno adattate allo stesso modo anche nella serie TV. Per il momento la prima stagione, tralasciando qualche aspetto integrativo, è stata molto fedele alla controparte videoludica, finale compreso.

I fan hanno già iniziato un fantacasting, vedendo in Shannon Berry la scelta più probabile. Questo per due ragioni distinte: da una parte l'attrice somiglia moltissimo ad Abby, e dall'altra hanno notato che Neil Druckmann la segue su Instagram e che lei, a sua volta, segue sia Bella Ramsey che lo show stesso.

Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno confermato a GQ che gli eventi di The Last of Us: Part II saranno narrati in più di una stagione.