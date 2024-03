The Last of Us: la versione 4K Ultra HD della prima stagione della serie HBO è in sconto su Amazon

Su Amazon The Last of Us - stagione 1 4K UHD è sceso di prezzo; scopriamolo insieme.

L'arrivo sul piccolo schermo della serie tv di The Last of Us ha avuto un impatto enorme e sicuramente molto interessante, al punto di sorprendere sia il pubblico degli appassionati, che quello più generalista in termini di attaccamento e consensi. Stiamo pur sempre parlando di un prodotto derivato da alcuni videogiochi che hanno lasciato un segno profondo nel settore videoludico, continuando a raccogliere sempre nuove fila di fan che nel corso del tempo hanno continuato a innamorarsi proprio della narrazione cinematografica alla base del progetto. Ora non ci resta che guardare al futuro e a quelli che presumibilmente saranno i nuovi tentativi proprio in questo senso.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare The Last of Us - stagione 1 (4K UHD/S) in offerta (venduto da terzi, nello specifico da Lally_store). Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 22,00€, con uno sconto del 24% sul prezzo mediano. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto televisivo in questione, non dovete dare altro che passare dal box qui sotto.

The Last of Us in versione 4K Ultra HD

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto" The Last of Us - stagione 1 (4K UHD/S viene così introdotto: "The Last of Us è una serie televisiva statunitense ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, è l'adattamento televisivo dell'omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio statunitense Naughty Dog. Venti anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie, il cinquantenne Joel, un cinico contrabbandiere ormai privo di qualsiasi speranza verso l'umanità, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insieme ad Ellie, una ragazzina di quattordici anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena. Ma quella che doveva essere all'inizio una semplice e veloce consegna, si tramuterà ben presto in un lungo e atroce viaggio che li segnerà per sempre".

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una serie che ha tutte le carte per restare impressa nella storia della televisione.