The Last of Us: Matthew McConaughey spiega perché ha rifiutato il ruolo di Joel

Matthew McConaughey ha confermato di essere stato in trattativa per interpretare Joel nella serie HBO di The Last of Us, ma ha spiegato perché ha rifiutato.

Prima che Pedro Pascal conquistasse il cuore di pubblico e critica nei panni di Joel Miller, rivelandosi perfetto per il ruolo nell'adattamento televisivo di The Last of Us, il personaggio avrebbe potuto avere un volto decisamente diverso seppur altrettanto riconoscibile. Tra i grandi nomi di Hollywood accostati al progetto c'era infatti quello del premio Oscar Matthew McConaughey, che in una recente intervista ha finalmente confermato i rumor, spiegando i motivi per cui ha deciso di rinunciare alla serie HBO.

Un rifiuto dettato dalle tempistiche

Ospite del podcast Happy Sad Confused condotto dall'autore Josh Horowitz, l'attore ha ammesso di aver preso seriamente in considerazione la parte, rivelando però cosa lo ha frenato dall'accettare il lavoro: "Ci ho pensato davvero. In quel periodo, però, non stavo recitando molto: mi stavo dedicando alla scrittura e a ruoli di leadership nella vita reale. Il progetto era davvero valido ed ero entusiasta, ma semplicemente non era il momento giusto per me".

Joel ed Ellie nel videogioco

A pesare sulla decisione è stato soprattutto il formato televisivo, i vincoli e le tempistiche che una serie come quella comporta rispetto a un film singolo (come The Rivals of Amziah King, a cui si è poi dedicato): "Con una serie TV devi considerare una cosa: se ha successo, è un impegno che ti porterai dietro per anni e anni".

Gli altri candidati per il ruolo di Joel

McConaughey non era però l'unico grande nome ipotizzato per il ruolo. Tra i candidati emersi nel tempo figuravano anche Mahershala Ali e Josh Brolin. All'epoca, sostituire la figura iconica di Joel (doppiato nei videogiochi da Troy Baker) sembrava un'impresa impossibile per qualsiasi attore, con i fan dei videogame inizialmente scettici e profondamente critici di fronte a ogni rumor.

Una scena della serie The Last of Us

Alla fine, la scelta è caduta su Pedro Pascal, che è riuscito a catturare alla perfezione la natura ruvida ma profondamente paterna di Joel, rendendo il personaggio memorabile e amatissimo anche sul piccolo schermo. Quindi, alla luce dell'enorme successo dello show, le cose sembrano essere andate esattamente come dovevano per tutti.

Di che parla The Last of Us

The Last of Us è la serie post apocalittica nata dall'omonimo videogioco cult che narra le vicende di Joel ed Ellie, un uomo e una ragazzina sopravvissuti al disastro zombie che ha colpito la Terra. In Ellie, però, potrebbe risiedere la speranza per l'umanità di una cura: morsa eppure sopravvissuta la giovane intraprende un viaggio con l'uomo come scorta per recarsi in uno dei pochi centri rimasti dove è infatti possibile creare un vaccino.