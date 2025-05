The Last of Us, Lux Pascal scioccata da una scena chiave dello show: "Ho quasi lanciato l’iPad"

L'attrice Lux Pascal ha raccontato la sua reazione emotiva a una scena chiave di The Last of Us, in cui il personaggio interpretato da suo fratello Pedro Pascal trova la morte.

Lux Pascal, attrice cileno-americana e sorella dell'acclamato Pedro Pascal, ha recentemente condiviso la sua reazione a una delle sequenze più drammatiche della seconda stagione di The Last of Us. Il forte legame familiare tra i due è ben noto al pubblico, e non sorprende che Lux sia anche una grande fan del lavoro del fratello.

Durante un'intervista sul red carpet dei Premios Platino 2025, Lux ha parlato con grande trasporto della morte del personaggio di Joel, interpretato da Pedro, nell'episodio "Through the Valley". Nonostante sapesse già in anticipo cosa sarebbe accaduto, l'impatto emotivo è stato devastante.

"Essendo sua sorella, conoscevo il destino del personaggio, ma quando ho visto l'episodio ho avuto un crollo. Ho davvero pensato di lanciare l'iPad", ha raccontato.

Lux ha poi aggiunto che la scena l'ha colpita a tal punto da farla scoppiare in lacrime, sottolineando quanto sia difficile, anche da spettatrice, assistere a una nuova, brutale uscita di scena del fratello. "Credo sia almeno la quarta volta che lo vedo morire sullo schermo. Tra Il trono di spade, Equalizer 2 e ora The Last of Us, è diventata quasi una tradizione... ma non mi ci abituerò mai", ha detto.

Il saluto di Pedro Pascal a Joel

Anche Pedro Pascal ha espresso il suo dispiacere per l'addio a Joel, ruolo che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita personale. In un'intervista rilasciata ad Entertainment Weekly ad aprile, l'attore ha raccontato quanto sia stato difficile lasciarsi alle spalle quel personaggio.

The Last of Us, Pedro Pascal in una scena del sesto episodio della stagione 2

"Più passa il tempo, più fatico ad accettarlo. È stato un addio doloroso", ha spiegato. "So che ritroverò molti dei miei colleghi in altri progetti, ma non sarà mai come vivere quell'esperienza. Joel è un personaggio unico, e non mi capita spesso di pensarci... perché mi rende triste".

Pascal è apparso brevemente anche più avanti nella seconda stagione, in un flashback mostrato nel quinto episodio intitolato "Feel Her Love". Ma per fan come Lux, e per tanti spettatori legati alla serie, la sua scomparsa resta una ferita difficile da rimarginare.